Empate sin goles entre Estradense y As Pontes

Estradense y As Pontes se repartieron los puntos en un partido sin goles y sin un dominador claro. Ni uno ni otro encontraron caminos para hacer daño al rival, con escasas intervenciones por parte de ambos porteros. La ocasión más clara fue para los visitantes, con un disparo al larguero de Fidi mediada la primera parte. Los de Alberto Mariano encontraron en Juanín a su mejor arma, pero el centrocampista no encontró un socio a la hora de rematar alguna de sus buenas internadas. Al final, justo reparto de puntos entre dos equipos que tendrán que seguir luchando para escapar del descenso.

La propuesta de juego de unos y otros mostró muchos puntos en común. Ni Estradense ni As Pontes renunciaron al balón desde el inicio, con una presión muy alta cuando lo perdían. Esa presión hizo que los espacios escaseasen durante la mayor parte del encuentro. Esas barreras se bajaron en las pocas ocasiones, momentos en los que el choque pareció romperse con intercambios de golpes puntuales que solían durar muy poco. En ese marco, los locales lograron hacer daño por banda, con las internadas de hombres como Juanín, Fafú o Martín, pero los numerosos centros al área de Paco nunca encontraron rematadores. El As Pontes por su parte generó su mayor peligro a balón parado o con contras en las que lograban cazar descolocada a la defensa del Estradense.

La primera ocasión del encuentro fue para el As Pontes, con una incorporación al ataque del lateral Álex que pilló despistada a la defensa local. Su disparo en el área se fue muy cruzado. El Estradense sin embargo tardó poco en poner en apuros a la zaga visitante, que vio como sus dos centrales veían sendas tarjetas amarillas –una de ellas incluso una posible roja por derribo de Borja cuando se iba solo hacia la portería rival– en los primeros minutos.

Juanín comenzó pronto a ganar protagonismo, con una gran internada por banda que no encontró rematador en el área pequeña. La respuesta fue de Fidi, en una jugada larga cuando el Estradense estaba con diez al ser atendido Iago. El centrocampista terminó enviando el balón al larguero con un disparo desde la frontal.

Antes del descanso, Juanín le volvió a ganar la partida a la defensa visitante en dos ocasiones casi idénticas, la primera, de nuevo sin rematador, y la segunda, con un disparo forzado de Borja por encima del larguero.

En la segunda parte, el partido subió de ritmo. Ambos equipos dieron un paso adelante en busca de la victoria y aparecieron las primeras concesiones defensivas. Tanto As Pontes como Estradense lograron crear contras peligrosas, pero siempre con malas ejecuciones finales. Por parte local quedó un disparo que detuvo Paco de Juanín y por parte visitante, un disparo fuera de Dani.

En el tramo final, los dos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos. Por el Estradense, Ander no remató un centro lateral con todo a favor. Por el As Pontes, Maroñas y Juan firmaron dos disparos muy peligrosos.