El Cocido vuelve al Regional en el mes de marzo

Tal y como estaba previsto por parte de la Federación Gallega de Automovilismo, el Rali do Cocido volverá a figurar en el calendario del Campeonato Gallego de Asfalto para la próxima temporada, contando con todas las bendiciones de las autoridades deportivas y políticas de la comunidad autónoma. En concreto, aparece calendada los días 20 y 21 de marzo, siendo la segunda del Gallego tras el Rallye de A Coruña, que se corre el 28 y 29 del mes de febrero. El Gallego de Rallyes se presenta en el calendario con diez carreras. El Rali do Cocido será de nuevo el abanderado del calendario autonómico debido a su rodaje en el CERA y la vasta experiencia acumulada durante estos últimos años. Lamentablemente el Rali do Cocido no podrá celebrar sus bodas de plata dentro del Nacional de asfalto, y es que la inesperada entrada del Rallye de Cataluña dejó sin plaza a una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo gallego en su 25 cumpleaños.

La sorprendente e injusta salida del Rali Cocido del CERA de 2020 deja al campeonato con sólo dos citas gallegas. En el mes de junio el Rallye de Ourense, será la única prueba del mes en Galicia. Además, el Rallye de Ferrol mantendrá su fecha en el mes de julio, siendo la última prueba de la primera mitad del año en el calendario del Nacional de asfalto.