Cristina Abraldes: "El Vea es el trabajo de mucha gente que hace que esto sea posible"

El premio a la trayectoria fue la gran sorpresa en la pasada edición de la Gala del Deporte estradense. Era el único sin nominados y cuyo ganador no se decidió por votación. En un cambio con respecto a ediciones anteriores, el concello ha decidido utilizar este galardón para reconocer el trabajo realizado por algunas entidades locales que han sido baluartes del deporte en el municipio durante muchos años. El primer premiado ha sido el Vea, un club humilde y que siempre ha jugado en las categorías más bajas del fútbol gallego, pero que suma ya 72 temporadas defendiendo con orgullo su escudo.

- Recibieron el pasado martes el único premio secreto de la Gala do Deporte Estradense sin nominados. ¿Lo esperaban?

- Para nada. Al no estar nominados no lo esperábamos. Fue una sorpresa total. Era además el único premio que no tenía candidatos. En los días anteriores nos llamaron sin embargo para venir a hacer unas fotos y un vídeo y los chicos que vinieron a grabar nos dieron la enhorabuena pero pensamos que se confundieran y que simplemente era que estaban haciendo un vídeo para presentar en la gala de todos los equipos de por aquí.

- Este premio viene reconociendo el largo camino de un club histórico.

- Estamos muy contentos con este reconocimiento. El club tiene 71 años y el año que viene haremos 72. Solo nos quedan unos días. Son muchos años ya detrás. Creo que el premio es de muchos, de cada directiva y de cada jugador. Unos y otros hacen cada temporada un gran trabajo, que unas veces se ve y otras no, pero muy importante para que podamos tener equipo. Luego están los socios y los patrocinadores. Hay gente que viene año tras año al campo. Incluso aficionados muy mayores. Sin todos ellos esto sería imposible por mucha directiva que tengas. El Vea es el trabajo de mucha gente. Seguiremos trabajando para que el Vea siga adelante.

- Llevar y sobre todo mantener a flote cada temporada un club como este tendrá detrás un gran trabajo y sacrificio...

- Sí, mucha gente no lo ve pero hay mucho trabajo. Desde pretemporada ya tienes que conseguir dinero para las fichas, para material deportivo... Y todo en nuestro campo, que es muy especial. Sabes que cada semana que tienes partido le tienes que dedicar tiempo para tenerlo en las mejores condiciones. Son muchas cosas.

- Sí, porque ustedes tienen además el condicionante de ser el único equipo del concello que sigue jugando el campo de tierra.

- No es fácil convencer a los jugadores para que vengan a jugar en un campo así. Ahora mismo nos están acompañando los resultados y eso ayuda. A veces el campo es un condicionante pero, al menos desde que estoy yo, logramos hacer buenas plantillas. El entrenador también ayuda mucho en ese sentido. Toda la ayuda que se recibe se agradece.

- ¿El Vea siempre estuvo en competición o llegó a parar en algún momento?

- Creo que hubo unos cuantos años en los que estuvo en stand by, que no salió a competir, pero no llegó a desaparecer. Siempre hay años mejores y peores. Este año por ejemplo nuestro objetivo era mantenerse pero los resultados nos están acompañando y estamos arriba. Será que no lo hacemos tan mal para dar esta sorpresa.