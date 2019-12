A Estrada celebra hoy la tercera edición de la Gala do Deporte

El Teatro Principal será escenario hoy de la tercera edición de la Gala do Deporte Concello de A Estrada, a partir de las 20.30 horas. El evento que tiene una duración prevista de 75 minutos aproximadamente y contará con una actuación sorpresa, según indicaron desde la organización. Los nominados este año en la gala del deporte estradense son Cristóbal Dios, Manu Brea y David Vázquez a mejor deportista masculino; Alba Vilas, Amara Blanco y Ana Carbón en el apartado femenino; Nabaoui, Breixo Luna y Pedro Rey la mejor Sub 18 masculino; Itzíar Barcala, Paula Tejo y Laura Carracedo a la mejor Sub 18; CB A Estrada, CD Estradense y EDM baloncesto al mejor club; Club Ciclista Estradense, Atletismo A Estrada y Club Ximnasia A Estrada al mejor club de base; Rocío Fuentes, Andrés Carballeda y Ainara Lago al deportista revelación y Start Motor, Reale Seguros y Xoiería-Óptica Fondevila a la entidad de apoyo al deporte local. Además, el jurado escogerá al galardonado este año como premio a una trayectoria. Sólo se han podido retirar un máximo de tres invitaciones por persona hasta completar el aforo del teatro estradense para ampliar así la oferta entre los vecinos que quieran presenciar el acto.