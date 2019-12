El Bádminton A Estrada se hace con seis medallas en el circuito herculino

Nuevo fin de semana de éxitos para el Club Bádminton A Estrada, que se desplazó hasta la ciudad de A Coruña para disputar una prueba del Circuito Gallego Sub 15 y Sub 19. Los estradenses conquistaron media docena de medallas en un torneo donde brillaron todos sus componentes tanto masculinos como femeninos. En Sub 15, destacó la medalla de plata conseguida por Alejandro Barcala y Rubén Comeron en el dobles masculino. El mismo resultado lo consiguió la dupla compuesta por las hermanas Ana y María Carbia en el femenino. Además, Izíar Barcala fue tercera junto a Lía Illán, jugadora del Ravachol Pontevedra, en la competición del dobles femenino. Además, Manuel Míguez y Clara Lamiño se llevaron la medalla de bronce en el dobles mixto después de haber completado una magnífica actuación.

En cuanto a la categoría Sub 19, cabe destacar la medalla de plata conquistada por Rodrigo Sanjurjo en el dobles masculino junto a Carlos Fernández, del Club del Mar, y el bronce que también consiguió en la modalidad de dobles mixto formando pareja junto a la jugadora Angelina Correia, del Club Bádminton Hydra.

El próximo compromiso deportivo para el Club Bádminton A Estrada tendrá lugar el próximo sábado día 21, en su feudo del Pabellón Municipal Coto Ferreiro de A Estrada, con la disputa de la fase final de la Liga Gallega de Clubes.