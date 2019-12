Xocas e Iker le dan la victoria al Lalín en su visita al Cordeiro

El Club Deportivo Lalín fue el único conjunto de Deza y Tabeirós que venció ayer en la jornada disputada ayer. Los del Cortizo se asientan así en la zona noble de la tabla después de vencer por 1-2 a domicilio al Cordeiro en el Municipal de Valga. Xocas adelantó a los visitantes a la media hora e Iker hizo el segundo en el añadido. Mientras tanto, el Agolada no pudo completar la remontada en la visita del Baio al Municipal (2-2). Aitor empató a los 18 minutos y Pablo llegó a poner por delante en el marcador a los de Luis González Pichel a falta de un cuarto de hora para la concusión. Sin embargo, el Baio empató con el tiempo cumplido.

Piloño y Val do Ulla fueron los dos equipos de la zona que no consiguieron puntuar en la jornada 15. Los cruceños desperdiciaron un 0-2 a su favor para caer finalmente en el feudo del Soneira (3-2). Romero y Zequi fueron los autores de los tantos del Piloño cuando todavía se jugaba la primera hora de partido. Y el Val do Ulla UD se quedó también con la miel en los labios después de adelantarse en la casa del Atlético Riveira (2-1). Jacobo abrió el marcador para los de O Coto a los 28 minutos, pero los de O Barbanza le dieron la vuelta al marcador con dos zarpazos.