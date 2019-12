Estradense y Somozas juegan por algo más que 3 puntos

El Club Deportivo Estradense recibe hoy en el Municipal a un equipo de su liga, el Somozas, en un partido previsto para las 17.00 horas con arbitraje de Pablo Álvarez. Alberto Mariano no podrá contar con los lesionados Porrúa, Jorge y Samu. Además, Álex Uve es duda por motivos personales. El técnico rojillo recordaba ayer que "el Somozas tiene 17 puntos porque le penalizó mucho empezar mal. Empezó desajustado, pero le ganó a casi todos los de abajo y ha rascado puntos contra equipos como el Deportivo, y la verdad es que parece que de momento es un equipo de nuestra liga. Son los partidos en los que tenemos que estar bien, en los que tenemos que intentar hacer los 3 puntos porque ya empiezan a contar cosas como el golaverage". Mariano concluyó diciendo que "no sabemos cuál de sus perfiles nos vamos a encontrar con el Somozas. Nuestro campo normalmente no se encharca y creo que se podrá jugar el balón por abajo. Si hay viento, creo que en ese caso nos favorecería un poquito más a nosotros. Deberíamos poder tener más balón, pero todo esto no dejan de ser elucubraciones, por supuesto".