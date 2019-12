Panteira dispondrá de todo el plantel sub 14 del Coreti en su debut como local

Ya queda menos para que el equipo más joven del Coreti Rugby Lalín se estrene delante de su afición. El próximo domingo, a partir de las 12.00 horas, el Manuel Anxo Cortizo será testigo del debut de un equipo que surge de la política de cantera llevada a cabo por la directiva de Álex Ferradás después de haber recorrido buena parte de los centros escolares de la localidad. "Para este partido, el entrenador David Rivero, Panteira, tendrá disponibles a todos los jugadores de la plantilla, por lo que la cita se afronta con la clara intención de obtener un buen resultado", señalaron ayer desde el club. El calendario ha querido que el equipo haya tenido que esperar cuatro jornadas para poder disputar un encuentro como local.

El nuevo equipo "abellón" está formado por Sofía Villar Mora, Carme Rivero Montoto, Santiago Carelli Cortizo, Gabriel Castro Carral, Elena Varela Mariño, Enma Varela Rozados, Gabriel Pereiro Troitiño, Antón Otero Taboada, Clara Rivero Aller, Andrés García Espiño, Xoel Ferreira Fernández, Kevin Pereiro Troitiño, Rubén Pérez Nieves, Hugo Sucasas García, Antón, Lois Fernández, Johan Andrés Rueda Sánchez y Mauro Rodríguez Abeledo. El plantel inició la temporada cayendo en el Estadio Gregorio Pérez Rivera delante del Muralla por un marcador de 31-17, en el Complejo Deportivo Acea da Má frente al CRAT por 39-5 y, por último, en la última jornada disputada en el Estadio de A Malata contra el Ferrol por un marcador de 31-23. Los pequeños del Coreti dispondrán de una inmejorable ocasión para poder conseguir su primera victoria en la liga autonómica. Además, de conseguirlo, los "abellonciños" se tomarían la revancha de la primera jornada.

La tarea llevada a cabo por Panteira y sus colaboradores con el equipo sub 14 "abellón" se está viendo refrendada en todas las convocatorias de Galicia desde que arrancó el curso. De hecho, en todas ellas siempre han aparecido jugadores lalinistas hasta el momento. El último entrenamiento del combinado gallego contó una importante presencia "abellona". En esta ocasión los elegidos fueron Gabriel Castro Carral, Carme Rivero Montoto, Andrés García Espiño y Santiago Carelli Cortizo. "Es un reflejo de la apuesta de futuro que está haciendo el club, y que en el plano formativo lidera Panteira", recordaban entonces desde la entidad que preside Ferradás, congratulándose por la llamada de sus jugadores más jóvenes.

El propio "Panteira", destacaba recientemente que las concentraciones de base que se llevan a cabo por toda Galicia, y en las que Lalín es sede habitual, son muy útiles para "dar a conocer el rugby a los niños y, sobre todo, a los padres". El directivo del Coreti se congratuló de las 105 licencias federativas existentes en la entidad que "para un club como el nuestro es una pasada porque teníamos un déficit con la base", lo que explica que este año existan equipos sub 14, sub 12 y sub 8 completos. Panteira también hizo hincapié entonces en que "este es un trabajo iniciado hace tiempo pero que hay que regar todos los años".