Un hombre que solo conoce un equipo

Corría el año 2013 cuando el Estudiantil anunciaba el fichaje de Vicente Sanmartín. La noticia fue un duro golpe para el Estradense, un club sumido en ese momento en una profunda crisis económica y sin una directiva al frente que veía como uno de sus jugadores más emblemáticos se marchaba al gran rival después de diez temporadas. Ese episodio sacudió al club rojillo hasta sus cimientos. A pesar del momento de crisis hubo movimientos a todos los niveles para frenar una marcha que habría herido el corazón del club de A Baiuca. Finalmente, Vicente no se fue marchó a Loimil, continuando en un club en el que ya cumple 16 temporadas consecutivas.

A sus 34 años, Vicente explica que comenzó la temporada pensando que esta podía ser la última, aunque las buenas sensaciones lo han hecho replantearse esa decisión. "Con el paso de los partidos he ido recargando las pilas. Ahora mismo estoy contento y si termino así puede que continúe un año más. Estar sin problemas de lesiones y jugando es algo importante a la hora de querer seguir", explica. El centrocampista sin embargo ha tenido que luchar para hacerse un hueco en el equipo de Alberto Mariano, tanto que incluso llegó a quedarse fuera de convocatorias, algo a lo que no está acostumbrado. "Hubo momentos en los que me faltó algo de estabilidad pero estoy contento. No puedo recriminarle nada a nadie. Ahora estoy teniendo algo más de continuidad y me encuentro bien físicamente. Hacía tiempo que no estaba así y sin ninguna molestia. Hay mucha competencia en el equipo y hay que estar listo para hacerlo lo mejor posible cuando toca jugar".