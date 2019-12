El capitán del Estradense Manuti deja el club después de catorce temporadas

El capitán del Estradense, Manuel González "Manuti", anunció ayer su decisión de abandonar el club en el que ha militado durante catorce temporadas. El centrocampista reconoció que ha sido una dura decisión personal que viene motivada por "una situación en la que no estaba contento". "No hay nada personal ni con la directiva ni con el cuerpo técnico pero después de tanto tiempo en el club ya no estaba contento", manifestó un hombre que, a sus 33 años, no estaba teniendo el protagonismo de temporadas anteriores en el equipo. Esa falta de minutos ha coincidido además con mayores compromisos personales y laborales.

"No me gusta estar con mala cara pero cada día me iba con problemas para casa. Sé que la opción fácil hubiera sido quedarme. Soy uno de los jugadores importantes y sé que aunque no jugase nadie me iba a decir nada. Me pasaría todo el año aquí, cobrando -y soy de los que considero que cobro bien-. Sin embargo, quiero mucho a este club y si no me siento a gusto y veo que no estoy contando prefiero que cojan el dinero que me pagaban y que contraten a alguien", manifestó Manuti para explicar su decisión.

El jugador tenía prevista su marcha desde hace tiempo pero decidió aguardar al parón del pasado fin de semana para el equipo se resintiese lo menos posible. El técnico Alberto Mariano intentó en este tiempo convencerlo de que reconsiderase su postura y su importancia en la medular del Estradense junto a Javicho y Brais Vidal. "No voy a estar esperando a que a un compañero le pase algo. Nunca es un momento ideal para marcharse del Estradense. Pude hacerlo el verano pasado pero no me apetecía y no me arrepiento de seguir. Estaba contento porque me veía bien. Creo que hace cuatro años que no estaba así de bien. Podría esperar a final de liga para dejarlo pero tendría que estar varios meses sufriendo. No quiero estar además cobrando y dejarme ir. Esa no es mi forma de ser", argumentó.

El capitán destacó que esta marcha no implica una retirada. Su intención es terminar con algunos temas personales en las próximas semanas y después buscar opciones. Su situación laboral sin embargo es un condicionante que ya lo ha obligado a descartar un par de ofertas. Manuti se mostró además convencido de que algún día volverá al Estradense. "Estoy muy agradecido al club y a la afición, porque siempre me dieron su respaldo, y a mis compañeros, con los que siempre tuve una gran relación y me sentí muy querido. Sé que algún día volveré. No sé si como entrenador, como director deportivo, como directivo... No lo sé, pero seguro que vuelvo a este club.