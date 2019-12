Un recién ascendido con ganas de guerra

El Vea parece destinado esta temporada a escribir una de las páginas más bonitas de su larga historia. 72 años contemplan al club de A Nogueira y ha sido esta temporada cuando están atravesando por su mejor momento deportivo. Con solo tres ascensos a Segunda Autonómica y tras haber logrado solo en una ocasión la permanencia, la segunda posición que ocupan a estas alturas a un punto del líder son un regalo que ha dado la gran oportunidad de soñar con algo mayor. La ilusión se ha instalado en A Nogueira y parece difícil que vaya a desaparecer de un día para otro.

"Nadie, ni los más halagüeños, podía esperar algo así", reconoce el técnico José Antonio Fernández. El Vea logró la temporada pasada el tercer ascenso de sus 72 años de vida a Segunda Autonómica y este año el objetivo era conseguir la permanencia. Sin embargo, tras la disputa de las catorce primeras jornadas los de A Nogueira marchan segundos en la tabla a solo un punto del líder Belvís. Atraviesan además por un gran momento de forma, con tres victorias en las tres últimas jornadas y con una ganada seguridad defensiva que les hace mirar con optimismo hacia el futuro. Terminar la temporada entre los primeros y poder jugar una fase de ascenso a Primera sería toda una gesta para el modesto Vea, un club con una larga historia pero que carece de los medios de otros muchos.

El técnico reconoce que el buen momento del equipo tiene muchas justificaciones pero por encima de todo colocó la implicación que está mostrando una plantilla con hasta 22 jugadores. José Antonio Fernández explicó que el Vea es un equipo que no tiene nada fácil poder fichar, debido en gran parte a ser el único de la categoría que sigue jugando en tierra y no en césped natural o artificial. "No es fácil convencer a los jugadores para que vengan a jugar aquí en un campo de tierra. Además, en la zona hay muchos equipos con mejores instalaciones. Estradense B, Berres, Silleda, Lamela... No podemos competir con ellos en ese sentido", explica. Ante eso, terminaron encontrando un reclamo diferente, el buen ambiente, los buenos resultados y la implicación de la plantilla. "Al final son los propios jugadores los que nos ayudaron a fichar. El boca a boca hace mucho".

De esta manera lograron cerrar una amplia plantilla que se asienta en el equipo que logró el ascenso el año pasado y reforzada con nueve jugadores: Buchi (Cuntis), Collins (Cuntis), Iván (Compos), Losada (Calo), Xoel (Estudiantil), Fito (Villestro), Mateus (Estudiantil), Picallo (Lamela) y Fran (Estudiantil). Esto terminó de configurar una plantilla que venía de la dinámica ganadora del año pasado pero con una media de edad muy baja, solo 24 años.

El comienzo de temporada del Vea sin embargo no fue bueno. Firmaron tres empates en las cuatro primeras jornadas con una peligrosa tendencia a encajar goles. Esa fue la vía de agua que tuvieron que cerrar para poder dar un paso hacia arriba en la tabla. "En esta categoría no podemos dar esas facilidades atrás. Nos tuvimos que implicar mucho en el trabajo defensivo y mejoramos mucho", explica José Antonio Fernández defendiendo los buenos números en defensa del Vea en las últimas seis jornadas.

Poco a poco el Vea fue escalando posiciones en un grupo marcado por la igualdad y en el que cada victoria o derrota te hace subir o bajar varias posiciones. Disputadas ya catorce jornadas, los estradenses son segundos y con un calendario propicio en las próximas jornadas. El siempre ambicioso entrenador reconoce que, una vez en este punto, intentarán mantenerse en la parte alta para pelear por las cuatro primeras posiciones. El primero tendrán plaza de ascenso directo y el segundo y tercero jugarán promoción, además del mejor cuatro de los tres grupos de la zona. "No vamos a renunciar la nada", manifestó.

Para José Antonio Fernández, el trabajo en los entrenamientos es el secreto de este Vea, además del gran ambiente creado. "Entrenamos tres días a la semana en un campo de tierra que la mayor parte de las veces es lama. A pesar de eso tengo siempre 18 o 19 jugadores entrenando. Tengo que agradecer mucho el esfuerzo que realizan los jugadores para poder venir. Todos están muy comprometidos. Somos una pequeña gran familia con unas normas que se cumplen al cien por cien", afirmó satisfecho.