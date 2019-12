Medallas estradenses en el circuito gallego de bádminton

| El Bádminton A Estrada se desplazó a Cuntis para disputar una prueba del circuito gallego para las categorías Sub 11 y Absoluto. En categoría absoluta, Manuel Brea se llevó el oro en individual y en dobles junto a Pablo Sanmartín, mientras que Ana Carbón firmó su doblete particular al vencer en individual y en dobles mixto con Alejandro Nogueira. En Sub 11, doblete de Darío Míguez, al vencer en individual y en dobles. Martín Rey fue segundo en dobles y David Domínguez, bronce en individual y en dobles.