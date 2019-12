El Rali do Cocido, en el Gallego

La 25 edición del Rali do Cocido sigue en una situación de espera para saber si continuará un año más en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. La prueba dezana sin embargo vuelve a figurar en el calendario del Campeonato Gallego de Montaña para la próxima temporada. En concreto, aparece calendada los días 20 y 21 de marzo, siendo la segunda del Gallego tras el Rallye de A Coruña, que se corre el 28 y 29 del mes de febrero. El Gallego de Rallyes se presenta en el calendario con diez carreras. El calendario del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2020 está perfilado con fechas previstas para más de la mitad de las pruebas que lo compondrían. La primera mitad de la temporada está casi definida, quedando incógnitas por resolver como es las del Rali do Cocido que se despejará en las próximas semanas. Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Escudería Lalín-Deza, espera que la Española recapacite y finalmente mantenga la edición número 25 del Rali do Cocido en el CERA de 2020. Sin embargo, ya se conocieron algunas fechas del calendario nacional sin que la prueba dezana apareciese entre ellas. la fecha en todo caso se mantendría inalterable a finales de marzo tanto si termina siendo prueba del CERA como si pasa a forma de nuevo parte del campeonato autonómico. La Escudería Lalín-Deza tiene abonadas las tasas de inscripción tanto para el Nacional de Asfalto como para el Supercampeonato de España de Rallyes, aunque por el momento su futuro la próxima temporada sigue siendo una incógnita.