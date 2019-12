El Club Bádminton A Estrada se cuelga 9 medallas en el circuito de As Neves

Un total de nueve medallas fue el botín conseguido por el Club Bádminton A Estrada en el Circuito Gallego de As Neves en categoría Sub 13 y Sub 17 que se celebró el pasado domingo. Entre todas ellas destacan los dos oros de Itzíar Barcala, en el individual Sub 13 y en dobles femenino, junto a Lía Illán, del Ravachol Pontevedra. Sin abandonar la categoría Sub 13, Pedro Rey conquistó la medalla de plata en el dobles masculino junto al jugador asturiano Alejandro Valdés, medalla a la que sumó un bronce en el individual.

Por otro lado, y en lo que respecta a la competición de la categoría Sub 17 celebrada en la tierra de requesón, la medalla de oro fue para Javier Pereira en dobles masculino junto al orensano Martín Iglesias. El estradense también se colgó la plata en el individual masculino. Además, Clara Lamiño y Manuel Miguez fueron segundos en el dobles mixto, medalla a la que Clara añadió un bronce individual. El medallero para el CB A Estrada en As Neves lo cerraron los todavía Sub 15 Rubén Comerón y Alejandro Barcala, con un bronce en dobles. El conjunto de A Estrada volvió a ser una vez más el auténtico animador en una competición autonómica de base, a la que le tiene tomada la medida. Desde la entidad se congratulaban ayer por el buen rendimiento que esta temporada están realizando los más jóvenes del club y hacen votos para que continúe la racha entre la base en nuevos compromisos de ámbito regional.