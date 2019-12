El Estradense visita O Couto con tres dudas y 17 convocados

El Club Deportivo Estradense juega esta tarde en O Couto un partido para el que Alberto Mariano ha convocado a 17 jugadores, entre los que se encuentran tres importantes dudas. Se trata de los tocados Iago Neira, Brais Calvo y Javicho, que harán pruebas antes del encuentro con el UD Ourense. Los que no viajarán hasta la Ciudad de As Burgas son los lesionados Samuel, Porrúa y Jorge, ni tampoco el sancionado Martín. Sin embargo, lo que más preocupa al técnico rojillo es el estado del césped del mítico estadio orensano "porque me temo que estará muy blando por la lluvia", indicó ayer Mariano. La situación del campo determinará el estilo de juego del Estradense, que deberá apostar por un fútbol más directo de lo habitual para intentar traerse algo positivo esta tarde.

"Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores locales de la categoría", recordó el entrenador de los de A Estrada sobre su rival de hoy. En este sentido, Alberto Mariano piensa que los ourensanistas podrán estar más arriba en la clasificación "en cuanto ajusten los resultados como visitantes". Con todo, al entrenador visitante le gusta el escenario de partido porque "es un estadio al que gusta ir porque siempre hay mucha gente animando en la grada y porque es eso: un estadio". Javier Pérez Prado, del colegio lucense, será el árbitro de la contienda.