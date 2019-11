Costoya gana el Campeonato Valenciano

El circuito Ricardo Tormo en Cheste acogió la última cita del campeonato valenciano de karting. Christian Costoya llegaba a este circuito como líder después de haber ganado ya en varios circuitos del citado campeonato. En la lista oficial aparecía sin embargo como quinto clasificado debido a que arrastraba dos ceros en su casillero tras no acudir a una de las carreras al coincidir con una prueba de Portugal, aunque podía descartar una carrera. Esta situación lo obligaba a no fallar en esta última cita mientras que sus rivales por el título tenían más margen. Su principal enemigo en esa pelea era Sandro Pérez, quien venció en la carrera que Costoya no disputó. Esto hizo que todo los equipos acudiesen con la calculadora. En el caso del silledense, con un segundo y un tercer puesto tenía suficiente.

Costoya realizó una gran primera carrera, en la que rápidamente ocupó la segunda plaza detrás de Luna Fluxa pero sin intentar en ningún momento adelantarla, dado que Luna acudió solo a esta última cita y no realizó el campeonato completo. El reglamento marca que no tenía opción a los puntos para no interferir en el resultado de este campeonato, por lo que el silledense sabía que, terminando por detrás de ella, los puntos del primero eran para él. Decidió no arriesgar y más viendo a sus rivales muy retratados. Sandro Pérez cruzo la línea de meta en la quinta posición.

En la segunda carrera Costoya se hizo con la victoria a lo campeón y a lo grande. Contaba con más margen de puntos -haciendo cuentas le valía un puesto 14 o más- así que desde el equipo le dieron carta blanca para ir a por la victoria. Se vivió un emocionante mano a mano con sus rivales que no se lo pusieron fácil a pesar de que alguno no se jugaba nada. Rodando en unos tiempos muy rápidos se deshizo de todos se puso al frente de la carrera para lograr la victoria por todo lo alto y sumar un nuevo título a su ya largo currículo.