Un club ya consolidado tras seis temporadas

Álex Porto no seguirá entrenando pero eso no quiere decir que abandone por completo el mundo de la natación y el salvamento. Uno de sus principales logros a lo largo de todos estos años dedicados al deporte es la fundación del CNS A Estrada. Sus primeros pasos fueron con un grupo de cuatro nadadores estradenses que decidieron también abandonar el Club Acuático Umia y enrolarse en un nuevo equipo nacido en su pueblo. Tras una jornada de puertas abiertas en las que consiguieron crear un grupo de unos doce deportistas comenzó a andar el CNS A Estrada, una entidad que ha pasado por muchos idas y venidas hasta encontrar la estabilidad necesaria para crecer. En la actualidad, el club cuenta con unos cincuenta deportistas federados en competición en diferentes categorías a los que hay que sumar los más de cincuenta niños que forman parte de sus escuelas deportivas municipales. Porto considera que estos dos factores, unidos a una estabilidad en la directiva, auguran un gran futuro al CNS A Estrada. "No es habitual ver clubes con una escuela como la que hay ahora mismo en A Estrada. Eso es una gran base para el equipo", afirmó. "Para el año el objetivo sería hacer exhibiciones en las piscinas. Eso, más los niños que salgan de las escuelas y que estén interesados en competir, nos podría permitir tener un equipo con 60 o 80 niños en liga", explicó con orgullo por todo lo creado en estos años. Porto no se olvida sin embargo de unos de sus grandes objetivos, la puesta en marcha de una sección de natación máster. "La posibilidad es ir desviando a algunos nadadores para que vayan probando con vistas al futuro".