Mariano: "Para ser honesto, no me gustó el equipo en Bouzas"

Muy crítico con los suyos se mostró ayer Alberto Mariano, entrenador del Club Deportivo Estradense, tras el empate conseguido ante el Rápido de Bouzas después de llevar una ventaja de dos goles hasta el minuto 78 del encuentro. El técnico rojillo señaló que "nos hicieron dos goles en minuto y medio, y perdimos la ventaja que habíamos conseguido. Yo para ser honesto tengo que decir que no me gustó mi equipo en Bouzas. Con balón no estuvimos nada bien, no encontramos líneas de pase y no puedo estar contento con lo que vi sobre el terreno de juego. Nos pusimos 0-2, es verdad, pero encajamos sendos goles en errores individuales. El segundo es un claro error de concentración y el primero es un balón fácilmente defendible. No supimos matar el partido con 0-2 en el minuto 78 y esas cosas evidentemente me preocupan".

Por otro lado, Mariano tampoco encuentra una explicación clara a lo sucedido en el Baltasar Pujales el pasado domingo: "Ellos jugaban muy directo y, lógicamente, en este campo era fácil pensar que nos podía caer alguna y que podían marcar en cualquier rechace o en cualquier rebote. Hasta ese punto lo entiendo en el primer gol. Sin embargo, en el segundo gol es un balón que viene desde el medio del campo prácticamente frontal y ni siquiera choca con el delantero porque le coge la espalda en un claro fallo de concentración. Sabemos que, además, ya nos pasó contra el Compostela y contra el Orense. El equipo está avisado y lo hemos hablado mucho. Es una situación de concentración. Ya no puede ser falta de experiencia y no podemos poner esa excusa", apostilló.

Accidente de moto

En otro orden de cosas, Martín dio el susto antes del encuentro después de caerse de su motocicleta, tal y como también recordaba ayer el responsable del banquillo de los de A Estrada: "Martín tuvo un accidente con la moto el sábado por la mañana y está un poquito mazado, pero pensamos que no es nada importante", indicó. Además, Ube tuvo que ser reemplazado en Bouzas con un golpe en las costillas, pero en el Estradense no creen que pueda ser nada grave.