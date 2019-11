Una escuela llamada Manuel Anxo Cortizo

Lalín se convirtió ayer en la capital gallega del rugby de base con motivo de la celebración en el Cortizo de la segunda concentración de escuelas organizada por la federación gallega. El evento, que dio comienzo a las 11.00 horas, reunió en el Municipal lalinense a 392 jugadores pertenecientes a una decena de clubes de toda Galicia de las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12. Además de los más pequeños "abellóns", a la cita acudieron jóvenes jugadores pertenecientes a clubes como Valentes, Ourense, Fendetestas, Ferrol, CRAT, Vigo, Pontevedra RC, Muralla y Os Ingleses.

La cita tuvo su vertiente solidaria con la recogida de abundante material escolar destinado a la Asociación Carabelo de la cabecera comarcal dezana, que se encargará de distribuir entre las familias necesitadas de la localidad. A partir de las 13.00 horas los responsables de cada equipo pudieron recoger las bolsas del tercer tiempo en el bar situado debajo de la grada del Cortizo para dar finalizada una jornada de confraternidad donde lo importante fue la formación de los más jóvenes jugadores de Galicia.

Derrota en Ferrol

Mientras esto sucedía en Lalín, la primera plantilla masculina del Coreti caía por 57-10 en A Malata delante del mejor equipo de la categoría, el Club Rugby Ferrol. El XV "abellón" realizó un partido muy completo, pero terminó siendo superado por la calidad de hombres como George Franklin, Pizzi o Keneth Samjella, entre otros. Los puntos lalinistas llegaron en la primera mitad mediante un ensayo de castigo y una patada de castigo convertida por Díaz. Además, Bruno sufrió una expulsión temporal en el minuto 66 decretada por el ayer riguroso Roberto Rodríguez.

Además, el equipo sénior femenino recibe esta tarde a partir las 17.30 horas en el Cortizo al Muralla en un partido donde las "abellonas" quieren brindarle una victoria a Vanessa, lesionada de gravedad. El equipo visitó ayer a su compañera para ofrecerle su apoyo.