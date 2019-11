Galicia convoca a una docena de canteranos

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín juega hoy en el pabellón en un horario poco habitual. Los de Cacheda reciben al Balonmano Ingenio de Las Palmas a las 20.30 horas debido al desplazamiento en avión de los visitantes. Los dezanos, que vienen de una semana de entrenamientos plácida, intentarán sacar provecho de esta circunstancia porque al Ingenio el viajar tanto le suele penalizar. Pablo Cacheda podrá disponer del plantel salvo José y con Jorge, que regresa después de superar su dolencia en un dedo de la mano. "Yo creo que el último partido en casa lo tenemos como referencia. Sabemos que no podemos relajarnos con ningún rival y que tenemos que afrontar todos los partidos como si fuesen una final porque nadie nos va a regalar nada. Tenemos claro que en casa no podemos perder más partidos ni más puntos. Incluso en esta primera vuelta tenemos que intentar perder los menos posibles porque el calendario nos favorece y no tanto en la segunda vuelta. Todo lo que perdamos ahora son puntos que no vuelven y que luego en la segunda vuelta igual nos hace falta", señalaba ayer el entrenador del Lalinense.

En cuanto al rival, Cacheda indicó que "ellos son un equipo que le gusta jugar rápido. Normalmente nos encontramos rivales a los que nuestro juego no les va bien. Y, sin embargo, a ellos les gusta correr, con una muy buena defensa y jugadores con desparpajo. Tiene, también, mucho lanzamiento exterior y eso por una parte puede ser bueno porque el día que no te entran, como les pasó en Chapela, perdieron se siete, y si entran ganan como hicieron en Carballo. Te obligan a cambiar la defensa con más salida a oponente directo y demás. Nos van a obligar a modificar nuestro modelo habitual de juego". El técnico también explicó que "por resultados y demás, el equipo canario que va a estar al final de la temporada más arriba va a ser el Lanzarote. Por presupuesto debería de serlo, pero es cierto que el Ingenio es un buen equipo. Van a luchar y a ponerte las cosas complicadas. Es verdad que tanto viajar a la península los acaba castigando y perdieron dos o tres partidos consecutivos, pero es un equipo joven, con una plantilla relativamente larga, que juega un muy buen balonmano y que tiene jugadores de calidad".

El duelo entre gallegos y canarios será arbitrado por la pareja asturiana formada por Javier Quesada y Saúl Menéndez. La lluvia y la condensación podrían jugar una mala pasada en el polideportivo.