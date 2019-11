El Coreti quiere ser el primero en poder tumbar al líder Ferrol

El Coreti Rugby Lalín tiene esta tarde un difícil compromiso en la Ciudad Departamental. Los de Javier "Gogo" Martínez visitan A Malata a partir de las 16.30 horas con el objetivo de acabar con la imbatibilidad del Club de Rugby Ferrol, líder incontestable de la competición autonómica sénior. El XV "abellón" intentará prolongar su estado de gracia "con mucha movilidad de balón y estando muy seguros en las fases estáticas", señalaron ayer desde el club dezano. La buena noticia en la expedición lalinista es el regreso de André recuperado ya de su lesión. El jugador intentará aportar variedad a la línea de tres cuartos visitante en un partido de muchas exigencias. Sin embargo, en el bus no estarán ni Minetti, ni tampoco Rambo, de los que se aguarda su entrada en la próxima convocatoria, y la de Mario, dispensado por motivos personales.

Mañana será el turno de las "abellonas", que quieren dedicarle una victoria a la lesionada Vanessa durante la visita al Cortizo del lucense Muralla. El conjunto local acude con una convocatoria formada por 17 jugadoras, y con la intención de contrarrestar el poderío de la delantera rival, uno de sus puntos fuertes. La baza que tendrán que jugar las lalinistas delante de su afición será la de hacer valer su juego de mayor velocidad para desarbolar a la zaga de las de Lugo.

Concentración solidaria

Lalín se convertirá hoy en la capital gallega del rugby de base con motivo de la celebración en el Cortizo de la segunda concentración de escuelas organizada por la federación gallega. El evento, que dará comienzo a las 11.00 horas, reunirá en el Cortizo a 392 jugadores pertenecientes a una decena de clubes de toda Galicia de las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12. La jornada tiene un marcado carácter solidario con la recogida de material escolar en favor de la Asociación Carabelo de Lalín. Además de los clubes participantes, cualquiera podrá aportar su granito de arena a la labor que realiza este colectivo lalinense por los necesitados.