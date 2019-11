La concentración de escuelas reunirá mañana en Lalín a unos 400 jugadores

Lalín se convertirá mañana en la capital gallega del rugby de base con motivo de la celebración en el Cortizo de la segunda concentración de escuelas organizada por la federación gallega. El evento, que dará comienzo a las 11.00 horas, reunirá en el Cortizo a 392 jugadores pertenecientes a una decena de clubes de toda Galicia de las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12. Representantes del gobierno local, del Coreti Rugby Lalín y de la Asociación Carabelo participaron ayer en la presentación de una jornada que estará pasada por agua, según las previsiones.

El concejal de Deportes, Avelino Souto, recordó que desde su departamento apoyan "todas las actividades que traigan gente y que dinamicen el pueblo" y manifestó que "es un orgullo que Lalín vuelva a ser un fin de semana más la capital del rugby gallego porque hace quince días tuvimos aquí a Rocío García Eiras con la selección". De igual forma, Álex Ferradás, presidente del Coreti Rugby Lalín explicó que al club le venía mejor la fecha de noviembre para este tipo de concentración y subrayó el incremento en un centenar con respecto al año pasado del número de niños en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años que estarán participando en el Cortizo. Ferradás también destacó que "no es un torneo competitivo porque lo importante es que los niños aprendan, se junten y lo pasen bien". Y recordó que esta será la quinta concentración que se celebra en Lalín y que la concejala Begoña Blanco, presente en el acto de ayer, había organizado las dos primeras. El mandatario también agradeció tanto al Concello como a los patrocinadores su apoyo para esta cita.

105 licencias

Por su parte, David Rivero "Panteira, aprovechó la presentación para destacar que estas concentraciones son útiles para "dar a conocer el rugby a los niños y, sobre todo, a los padres". El directivo del Coreti se congratuló de las 105 licencias federativas que "para un club como el nuestro es una pasada porque teníamos un déficit con la base" puesto que este año existen equipos Sub 14, Sub 12 y Sub 8 completos. Panteira también hizo hincapié en que "este es un trabajo que empezó hace años Begoña Blanco pero que hay que regar todos los años".

La concentración de escuelas de rugby que se celebra mañana en el Cortizo contará con la presencia de, además de los más pequeños "abellóns", con jugadores pertenecientes a clubes como Valentes, Ourense, Fendetestas, Ferrol, CRAT, Vigo, Pontevedra RC, Muralla y Os Ingleses. A partir de las 13.0 horas los responsables de cada equipo podrán recoger las bolsas del tercer tiempo en el bar situado debajo de la grada del Cortizo.