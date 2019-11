Lutxi González "Yo sí me creo que podemos ser campeonas"

La lalinense de 29 años llegó al A Estrada Futsal hace cinco temporadas. Comenzó en el fútbol 11 hasta que se quedó sin equipo tras subir de categoría. En ese momento dio el salto al fútbol sala absoluto. Tras dos años sin jugar recibió la llamada de A Estrada Futsal. Afincada ahora el Vigo se mantiene en el equipo a pesar de la distancia y destaca el gran ambiente en el vestuario.

- ¿Cómo está viendo el inicio de temporada de su equipo?

- Lo estoy viendo bastante bien. Estamos invictas y es el primer año que empezamos tan bien desde el principio. En estas jornadas les ganamos además a dos rivales que eran bastante difíciles. En casa, en nuestra pista y ante nuestra gente, también se está viendo que es muy difícil ganarnos. Ahora esperamos seguir así hasta el final de la temporada.

- ¿Contaban con pelear arriba?

- Yo siempre cuento con estar arriba. Somos un equipo que a lo mejor no tiene la calidad individual de otros pero somos un bloque que defiende muy bien y jugamos muy bien al contraataque. Para eso tenemos a la mejor goleadora de la categoría, Nati. Cada vez que coge ella el balón arriba es casi gol seguro. Defendiendo tan bien y aprovechando así las ocasiones que tenemos estamos sumando victorias.

- En temporadas anteriores este equipo se movió siempre un paso por detrás de los primeros. Terceros, cuartos... Eso ha cambiado en este inicio de temporada...

- Este año empezamos muy bien mientras que otros años a estas alturas ya llevábamos dos derrotas. En esta categoría siempre hay dos equipos que están arriba y los demás se quedan bastante descolgados. Comenzar bien nos ha permitido estar arriba desde el principio, a un punto del líder. Queda sin embargo mucha liga por delante porque el cuarto está todavía a cuatro puntos.

- ¿Cuál cree que es la clave de ese paso hacia arriba?

- No creo que cambiáramos mucho del año pasado a este. Puede que tengamos más acierto de cara al gol y que defendemos mucho mejor. El entrenador, Marcos, es también una de las claves, porque sabe manejar muy bien los tiempos del partido. Sabe cuando hay que ir arriba, o cuando hay que defender. Nos ayuda a ganar desde fuera.

- Jugaron ya contra casi todos los equipos de arriba y siguen ahí. ¿Eso anima a pensar que pueden pelear ahí esta temporada o es algo que habrá que ir viendo?

- Hay que ir partido a partido porque somos un equipo que tanto puede hacer un partidazo con las primeras que perder con las penúltimas. Somos irregulares y nos cuesta cambiarlo. Cuando jugamos contra un equipo de abajo y que juega peor nos ponemos a su nivel. Eso nos pasa factura. Este año creo que vamos a estar ahí y ojalá peleando por ser campeonas.

- El míster dice que son un equipo que puede pelear por todo pero le falta un poco de implicación y creérselo. ¿Lo ve así?

- Creo que somos un equipo bastante comprometido y vamos a entrenar casi siempre pero al ser pocas, como falte alguna, se nota. Creérselo... Yo me lo creo. Creo que podemos ser campeonas. Si no lo pensase no vendría desde Vigo a A Estrada a jugar.

- ¿Cómo se está viendo a nivel personal?

- Bien, podría estar mejor físicamente pero es mi mejor año. Me falta puntería pero para meter goles, ya está Nati.