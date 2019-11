El Fabril frena al Estradense

Estradense 0

Cascallar, Martín, Carabán, Martín Sánchez, Fafú, Brais Vidal, Ube, Javicho (Manuti, min. 78), Piñeiro (Rodrigo, min. 72), Juanín (Vicente, min. 70) y Borja.

Fabril 2

Álex Cobo, Valín, Martí Vila, Eimil, Kanoute, Gandoy, Javi Sánchez (Pedro, min. 80), Iago Novo (Youssouf, min. 85), Mario Losada, David Sánchez y Aarón (Jawed, min. 68).

Goles: 0-1: Javi Sánchez, min. 31. 0-2, min. 88: Pedro. Árbitro: Casal Fernández, del colegio de Vigo. Amonestó por los locales a Fafú, Brais Vidal y Juanín y por los visitantes a Valín, Gandoy y Álex Cobo. Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de A Estrada ante más de 500 espectadores.

El Fabril se llevó la victoria hoy del Estadio Municipal de A Estrada en un partido sin un dominador claro. Los locales pusieron intensidad y agresividad para frenar el juego de toque y la velocidad de los coruñeses y lo lograron en muchos momentos. Sin embargo, un grave fallo defensivo y dos decisiones dentro del área visitante muy discutidas por la afición del Estradense terminaron decantando la balanza a favor del equipo de Luisito.

El encuentro se jugó a un ritmo muy alto desde el inicio. Los de Alberto Mariano buscaron robar ante un Fabril que no tuvo miedo a salir con el balón. La primera gran ocasión llegó en un saque de córner, con un balón muerto para Eimil que se topó con una rápida respuesta del meta Cascallar. Poco después, la ocasión fue para Piñeiro, con un disparo desde la frontal que detuvo Cobo.

La jugada clave del partido llegó a la media hora y comenzó en el área del Fabril. Una falta lateral se encontró con un fallo de Kanoute, que dejó el balón a los pies de Borja en el área pequeña. El delantero no supo definir y el balón terminó marchándose por línea de fondo. Los jugadores del Estradense se quedaron reclamando córner pero la colegiada mandó saque de puerta. Cobo lo hizo rápido, con una rápida carrera de Javi Sánchez a la espalda de una defensa dormida. El extremo marcó por arriba ante la salida desesperada de Cascallar.

Ese tanto espoleó al Estradense que buscó el empate rápido. Fue un final de primera parte loco en el que cualquiera pudo marcar. Por parte local destacó un posible penalti por derribo de Borja, además de varios centros que no encontraron un remate claro. Los visitantes por su parte se toparon con dos buenas respuestas de Cascallar en claras ocasiones, una en un mano a mano con Javi Sánchez y otra tras un pase atrás de Brais Vidal que cortó Losada. El delantero sin embargo tampoco pudo batir al meta local con todo a favor.

La segunda parte comenzó con una ocasión para Juanín que remató alto dentro del área un centro lateral y con otro posible penalti de Kanoute sobre Piñeiro. El central, muy inseguro todo el partido, golpeó al delantero al querer despejar un balón. La colegiada sin embargo no consideró que la acción fuese merecedora de penalti, motivando las protestar de la grada local. El Estradense cambió de esquema para jugar con un 4-4-2 y quemó naves en busca de la igualada. Rodrigo y Carabán casi lo logran en dos jugadas a balón parado que no supieron enviar a la red. Fueron sus mejores ocasiones en un acoso que moría siempre en los metros finales. Por parte visitante, Javi Sánchez se topó con Cascallar de nuevo en un mano a mano tras una rápida contra. La sentencia llegaría en el minuto 88, con un golazo del Fabril en una jugada larga y bien llevada desde atrás que culminó Pedro.