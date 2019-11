El atleta estradense del Club Deportivo San Paio Mehdi Nabaoui disputa hoy en Burgos el Cross Internacional de Atapuerca. Será su cuarta vez consecutiva en esta importante prueba, aunque esta vez lo hará en la categoría Sub 20, después de que su entrenador, Ángel Fernández, solicitara a la organización poder participar en esta categoría y no en la Sub 18.