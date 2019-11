Antonio Troitiño: "Esperemos que la federación recapacite"

Deprimidos y desganados. Así se encuentran los miembros de la Escudería Lalín-Deza ante la posibilidad de que el Rali do Cocido salga del CERA en 2020. Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la entidad, y Álex Moure, responsable de seguridad, comparecieron ayer ante los medios para exponer su opinión al respecto. Troitiño manifestó que "a día de hoy no tenemos ninguna confirmación oficial de que el Rali do Cocido no vaya a pertenecer al CERA 2020, pero sí sabemos que la semana pasada la federación estuvo reunida en Coruña y parece ser que se comentó el tema. Extraoficialmente se comentó de que era probable que no formara parte del calendario. De momento, estaremos callados y a ver qué pasa. Tenemos pagados los derechos de calendario y el supercampeonato dentro del asfalto del año próximo. Lo que me suena raro es que nos saquen de un campeonato y que nos emitan las facturas de los derechos de calendario. Además, estamos también en Tráfico como reserva dentro de las pruebas deportivas de 2020. Consideramos primordial ser del CERA en la 25 edición del Cocido. Si el problema es Lalín nos comprometemos a irnos en el 2021. Esperemos que la federación recapacite".

El presidente añadió que "no queremos presionar. Nosotros seguimos trabajando como si fuéramos del Nacional, no vamos a parar y el tiempo dirá lo que va a pasar, pero estamos sorprendidos porque el último Rali do Cocido fue mejor que todas las ediciones disputadas hasta el momento en calidad organizativa. Fue la única entrega de premios del campeonato que cumplió con la normativa". Y sobre que la salida del Cocido se deba a la inclusión del RACC en el CERA, Troitiño indicó que "no tenemos nada en contra del RACC y creemos que es una prueba que debe de estar en el CERA, pero lo que nunca debe de haber son damnificados por algo así". Además, el dirigente desveló que "nos imaginamos que hay presiones de algún tipo y somos los más novatos y los que menos fuerza tenemos, eso es cierto". Tanto Troitiño como Moure agradecieron al presidente de la Gallega, Iván Corral, "porque sabemos que nos defendió en esa comisión delegada y, también, al equipo Suzuki por su apoyo pidiendo que se tengan en cuentan más factores antes de tomar la decisión".

Gallego de asfalto

En cuanto a la posibilidad de hacer el Cocido en agosto, única fecha posible del campeonato, Troitiño fue rotundo: "Por mi parte, como presidente de la escudería no voy a hacer un Rali do Cocido del Gallego en agosto. La experiencia en junio fue mala y, además, es un mes donde no tenemos gente para organizarlo. Hagamos lo que hagamos no vamos a bajar el nivel del rally." Y Moure explicó que "los problemas que tiene ahora la federación con el CERA vienen por parte de los pilotos y es normal. Correr un Nacional de 11 pruebas es muy caro, y ellos intentan que las pruebas se reduzcan. Si la decisión es en firme y nos sacan por reducir fechas, nos sentiremos traicionados por la federación".

Por último, sobre la opción de organizar un Nacional de Tierra, Troitiño reconoció que "es un ofrecimiento desde hace años. Incluso acompañado de un supercampeonato. Lo que pasa que el Rali do Cocido siempre fue de asfalto".