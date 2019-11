El CB A Estrada suma 12 metales en el Gallego de A Coruña

El Club Bádminton A Estrada disputó un intenso fin de semana de competición con la celebración del Circuito gallego Sub 13 y Sub 17 de A Coruña, en el que los estradenses se hicieron con una docena de medallas. En Sub 13, victoria de Pedro Rey y Darío Míguez en dobles masculino y segundo puesto de Rey en el individual masculino. La medalla de plata también se conquistó en el dobles femenino para Izíar Barcala junto a Lía Illán (Ravachol) y plata, además, para Arón Durán y Martín Nistal (Ravachol).

En la categoría Sub 17, la plata fue para Manuel Míguez y Clara Lamiño en el dobles mixto, mientras que el segundo puesto también lo consiguieron Ana y María Carbia en el dobles femenino. Los bronces fueron para Hugo Domínguez en el individual masculino, Clara Lamiño y Laura Salgueiro en el individual femenino, Pablo Loureiro y Hugo Domínguez y Alejandro Barcala con Martín Mosquera (CER Vigo) en los dobles masculinos del torneo.