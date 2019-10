Cristóbal Dios Ríos: "Sé que voy a sufrir pero no me queda más remedio que aguantar el dolor"

El estradense Cristóbal Dios disputa el próximo domingo una de las competiciones más importantes de su todavía corta carrera en el triatlón. No es su mejor prueba ni llega en las mejores condiciones físicas pero el triatlón de Ibiza pondrá en juego la victoria en la Copa de España, una gesta en la que parte como el rival a batir. Muchas de las combinaciones en meta lo harían campeón. Ahora le toca el esfuerzo final en busca del primer peldaño del podio.

- ¿Cómo llega a esta última cita de la temporada, última cita de la Copa de España?

- Llego bien. No como otras temporadas, en las que se me hizo duro llegar a las últimas pruebas de la temporada. Este año buscamos que los entrenamientos no fueran tan exigentes en ritmos medios, sino más altos de intensidad o fáciles. Eso me permitió no llegar tan tocado a estas alturas. Llego bien pero también con ganas de acabar.

- Llega usted líder de la Copa de España a la cita del domingo en Ibiza. ¿Cuáles son sus opciones?

- Llevamos cinco pruebas de la Copa de España en las que yo ya tengo mis tres resultados. Tengo un primero en Guadalajara, segundo en Zaragoza y tercero en Sevilla. En la Rioja no pude terminar porque era cuando empezaba con la lesión y en Salamanca no pude competir, también por la lesión. Ahora mismo tengo el tercer puesto asegurado pero me toca pelear con Okamika y Osoro. Osoro ya tiene sus tres resultados, un primero, un tercero y un cuarto pero si hace primero o segundo en Ibiza me superaría. Okamika tiene solo dos resultados pero si queda primero o segundo, también me superaría.

- Y luego depende de lo que haga usted.

- Sí, claro. Si gano la carrera no tienen nada que hacer. Si quedo segundo y uno de ellos quedan primero me ganan pero si quedan por detrás, pierden.

- El de Ibiza sin embargo es también Campeonato de España de Media Distancia. Eso implica que participan algunos triatleta que se pueden meter arriba, algo que jugaría a su favor al impedir que sus rivales sumen.

- Está Gustavo Rodríguez, que es uno de los favoritos a ganar, y también Emilio Aguayo, un hombre con mucha calidad. Emilio es un gran nadador y la natación en esta prueba es complicada, así que puede salir muy por delante de los demás. Para mí, que Gustavo y Emilio se vayan por delante me benefician. Son aliados míos sin querer.

- ¿Cuál es la estrategia, controlar a los rivales y olvidarse de los demás?

- Sé que Emilio se va a ir por delante, porque saldrá del agua solo o con Guillem Rojas, un catalán que nada muy bien. Mi carrera pasa por hacer una buena natación y meterme en el grupo de Gustavo, Osoro... Mi plan es intentar marcharme con Gus en la bicicleta, donde somos más fuertes. Eso me permitiría iniciar la carrera con renta sobre Osoro y Okamika. Ellos están corriendo a pie muy bien, así que mis opciones pasan por sacar algo de ventaja. Físicamente me encuentro bien pero la verdad es que no puedo correr tanto como me gustaría. Eso me impide estar tan fuerte como pueden estar ellos.

- ¿Cómo se encuentra de su lesión en el tendón de Aquiles?

- Lo bueno es que me permite correr, pero no tango como quisiera. Lo hacía cuatro, cinco, seis días a la semana y ahora lo hago tres o como mucho cuatro, y no puedo pasar de una hora corriendo.

- ¿Qué implica eso en carrera?

- Tengo varias situaciones. Mientras no caliento, me molesta. A mitad de carrera voy bien. Y cuando paso de 55 minutos empiezo a sufrir. Sé que me va a doler en Ibiza pero no me queda más remedio que aguantar el dolor.

- ¿Ha sido un periodo muy complicado?

- Sí, viene desde junio. No sabía lo que tenía. Pensamos en una fascitis plantar, luego en un edema óseo... Estuve dos meses sin correr. Llegué incluso a correr dos pruebas estando lesionado. Hubo que pelear con esa lesión. Incluso pensé en parar, porque no sabía si me estaba haciendo algo malo a largo plazo. Gracias a los fisios, que siempre me ayudaron, logramos saber que era el tendón de Aquiles.