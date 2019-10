La "abellona" retornada

El pasado domingo volvió al Coreti durante el encuentro de la segunda jornada que enfrentó a las "abellonas" con el Kaleido y que terminó con victoria lalinista. La dezana Nuria Diéguez saltó al campo de As Lagoas de Marcosende en el minuto 65 por Alexandra un año y medio después de tener que dejar el rugby por una inoportuna lesión de rodilla.

Ahora juega de segunda línea, pero cuando el médico le dijo en marzo del año pasado que tenía una lesión de rodilla formaba parte de la primera línea del Coreti Rugby Lalín femenino. Nuria Diéguez llegó a estar seleccionada con Galicia en 2015 para disputar un amistoso, y el pasado fin de semana volvió a sentirse por fin deportista jugando los últimos minutos durante la victoria de las "abellonas" en tierras viguesas.

La jugadora recordaba ayer que su percance "fue en la temporada que quedamos segundas en la liga, y yo ya notaba molestias en la rodilla. Seguí jugando y no paré cuando debía porque esto del rugby es como una droga. Llegó un punto en el que cojeaba en la vida normal y no conseguía caminar. Y eso fue lo que me obligó a parar en marzo de 2018". Nuria Diéguez tampoco contaba con tener que ver los toros desde la barrera durante 18 meses. "No esperaba que fuera una cosa de tanto tiempo. Lo pasé fatal porque es muy frustrante para alguien como yo a la que le encanta este deporte. Lo que tengo es desgaste en la rótula y soy consciente de que se trata de un mal que lleva un tiempo poder curarlo con garantías. De todas formas, aunque el domingo volví a jugar, seguro que tendré que estar de nuevo de baja más pronto que tarde. Aunque, si te soy sincera espero que no porque me lo estoy tomando con calma. No entreno todos los días porque cuanta más caña le doy peor siento la rodilla. Voy dosificando y aunque no juegue un partido entero, pues me reparto. porque lo me gusta es jugar".

11 años jugando

La jugadora "abellona" valora positivamente su regreso al equipo, pero también señala que "el otro día en Vigo no me llegaron a nada los minutos que estuve en el campo porque llevo jugando al rugby desde los 15 años. Se cumplen ahora 11 años que juego y, claro, estar un año y pico sin hacerlo es demasiado". En el hipotético caso que tuviera que dejarlo por ese problema de rodilla, Nuria Diéguez piensa que haría todo lo imposible y más para evitarlo: "Creo que me tendrían que cortar la pierna para dejar de jugar. Antes de colgar las botas tendría que agotar antes todas las posibilidades y, después, si no hubiera más remedio marchar".

De momento, la segunda línea de las "abellonas" solamente piensa en ir poco a poco durante su inevitable tarea de recuperación y aprovechar al máximo los minutos de los que disponga. Además, parece que su presencia en el equipo le trae buena suerte tras haber estrenado las de Lalín su casillero de victorias en el siempre difícil feudo del Universidade de Vigo.