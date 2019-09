El Estradense recibe al Paiosaco en busca de sus primeros puntos

Estradense y Paiosaco se enfrentan hoy a partir de las 19.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada en lo que es el estreno de los rojillos ante su afición en su regreso a Tercera División. El equipo de Alberto Mariano intentará conseguir en esta segunda jornada sus primeros puntos de la temporada tras el 1-0 firmado en el campo del Arzúa en su debut. El Paiosaco por su parte inició la campaña con un empate (1-1) ante la UD Ourense.

El entrenador del Estradense, Alberto Mariano, destacó que este encuentro los enfrenta a un rival de su liga. "Tenemos que dar un paso adelante después de un partido malo ante el Arzúa. En nuestro campo y ante nuestra afición tenemos que demostrar que solo fue un mal día, una lección de que si estamos al 90% no nos llega", afirmó al tiempo que destacó la importancia de vencer a nivel moral. "De momento no hay urgencia de puntos porque la liga es muy larga pero sí que es importante un buen resultado a nivel moral". Por encima de todo sin embargo confía en dejar una buena imagen ante sus aficionados en su estreno. En cuanto a su rival, destacó que se trata de un equipo muy ordenado y que concede muy poco.

Para este partido, Mariano no podrá contar con Ube, que sufrió un edema óseo ante el Arzúa. Estará una o dos semanas más de baja. Tampoco estarán los lesionados Jorge y Samu, ni Rodrigo, que todavía no ha llegado desde Brasil. La buena noticia es la recuperación de Fafú, que entra ya en la lista. Entre los elegidos se encuentra también Javicho, descartado la primera jornada. En esta ocasión se ha quedado fuera de la lista Martín, que no pudo entrenar todos los días de la semana por motivos personales.

Dani Quesada

Por otra parte, el Estradense ha anunciado la marcha del delantero Dani Quesada, que llegó a prueba hace más de una semana. El jugador catalán recibió una oferta del Reus y, por cercanía a su casa y estudios, decidió emprender el camino de vuelta.