El entrenador David González regresa al banquillo del EDM A Estrada

David González abandonó el EDM Baloncesto A Estrada el pasado verano y lo hizo dejando un hueco mucho más grande lo previsto inicialmente. Tras toda una vida deportiva ligada al club como jugador y posteriormente como entrenador, su sombra se hizo muy alargada para un equipo que notó el cambió de dirección y que no terminó de encontrar buenas sensaciones dentro y fuera de la pista.

Un año después, los caminos del EDM A Estrada y de David González han vuelto a cruzarse, como estaban predestinados a hacerlo más tarde o más temprano. Desde la entidad siempre vieron con buenos ojos su regreso y las puertas estuvieron siempre abiertas para él desde que se decidió que Antón Berges no siguiese al frente del equipo. Esa puerta abierta es la que ha terminado cruzando un hombre llevado, como él mismo reconoce, por "una sucesión de casualidades".

Una de ellas es su situación personal y laboral, que le permitirá disfrutar de más tiempo para dedicarle al baloncesto. "Si me lo llegan a decir en mayo les diría que no, pero se dio la casualidad de que llegaron a agosto sin entrenador y ahora mismo sí que puedo", explicó. Otra de esas casualidades ha surgido de los propios jugadores, algunos de los cuales le pidieron que estudiase la posibilidad de volver al equipo si surgía la posibilidad. "Todas esas casualidades hicieron que todo se precipitase un poco desde el pasado lunes. Era una decisión que debía tomar pero me sentiría mal con los jugadores después del cariño que me mostraron. Debía estar con ellos en noviembre cuando esto empiece", afirmó.

David González reconoció que ha estado desconectado este año del EDM y de la categoría. "Ahora mismo me siento un poco raro. Todavía estoy intentando asimilarlo porque todo ha sido en unos días. En este tiempo he estado un poco desconectado, con el trabajo y viendo otro baloncesto. Ahora me toca empezar a planificarlo todo".

El técnico estradense sin embargo ya tiene claros sus primeros pasos a dar. El próximo lunes confía en poder iniciar los entrenamientos y no lo hará solo. Junto a él estará Pinone, el hombre que durante años ejerció como su segundo y que volverá a club esta temporada. David González confiaba también en poder completar su equipo de ayudantes con Chois para el puesto de delegado.

"Lo primero será explicarles mi idea de baloncesto y dar ideas claras en diferentes aspectos para que puedan ver hacia dónde vamos a ir. Lo más importante es buscar el sacrificio y aprender a competir desde el primer minuto. Para eso debemos tener una serie de normas muy claras", afirmó un técnico que, a pesar de haberse marchado hace solo un año, se encontrará con varias caras nuevas en la plantilla. David González espera conocerlos rápido con la vista puesta ya en el estreno en liga. "Hasta el 19 de octubre tenemos tiempo de meter mucha gasolina", sentenció.