Alberto Mariano: "Tenemos más cosas de las que demostramos ante el Arzúa"

El Estradense no comenzó con buen pie la temporada de regreso a Tercera División. Los rojillos visitaban a un recién ascendido, el Arzúa, en un partido con pocas ocasiones que terminó cayendo del lado local con un tanto en los últimos minutos. La actuación de sus hombres no dejó nada satisfecho al técnico Alberto Mariano. "Hicimos un muy mal partido. Ellos llevaron el partido a su terreno y a su forma de jugar, mientras que nosotros no supimos imponer nuestro ritmo. Nos faltó agresividad en la lucha por los segundos balones y nos terminaron ganando merecidamente", afirmó.

Mariano considera que las sensaciones que dejó su equipo "no fueron buenas". "Acabamos de empezar y no pasa nada pero creo que tenemos más cosas de las que demostramos ante el Arzúa. No demostramos lo que venimos haciendo. Nos faltó ritmo y no estuvimos bien con el balón. Tenemos que aprender a jugar este tipo de partidos porque vamos a encontrarnos muchos rivales como este", afirmó el entrenador del Estradense, quien confía en convertir este encuentro en una lección que aprender.

Mariano espera mejorar sensaciones el domingo en casa ante el Paiosaco. Para ese partido está en el aire la participación de Ube. El centrocampista sufrió un golpe en la rodilla ante el Arzúa y tuvo que ser sustituido. Estaban pendientes de conocer el alcance exacto de su lesión. Por otra parte, mañana se tomará una decisión sobre el delantero catalán a prueba, Dani Quesada. "Es un jugador joven y con calidad pero tenemos que ver si nos encaja deportiva y económicamente", argumentó Mariano.