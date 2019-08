"Los chicos están con ganas de demostrar"

- Otra duda, ¿a qué va a jugar este Estradense tras años apostando por un fútbol de control? Parece una osadía en Tercera.

- Han creado una plantilla amplia, aunque comenzarán con una delantera con pocos efectivos.

- Están Borja y Piñeiro, que puede jugar ahí. También Juanín se puede adaptar. Esperamos a Rodrigo y pendientes evolución de Jorge. Si tiene que operarse puede que tengamos que mirar en el mercado un recambio. En cualquier caso, confío en la gente que tenemos. Mis equipos no suelen estar faltos de gol. Entrarán de una manera o de otra. Tenemos otras opciones.

- A nivel personal, aceptó el reto de subir con este equipo a Tercera cuando a lo mejor tenía cosas más "fáciles" sobre la mesa. Será un reto para usted.

- Tenía una deuda moral con el Estradense. Me han tratado muy bien y me han dejado trabajar. No les podía decir que no tras apostar por mí. Además, le tenía ganas a esta categoría.

- Tiene en la plantilla a unos cuantos con ganas también de llegar a Tercera con el Estradense.

- Eso es bueno. Los chicos están ilusionados y con ganas de demostrar. Los jóvenes quieren crecer y los veteranos le tienen ganas a la categoría. Así da gusto.