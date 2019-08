Fútbol a 7.000 kilómetros de casa

La comarca dezana tiene desde hace años una relación especial con el estado brasileño del Amazonas. Allí, en su capital, Manaos, trabaja el entrenador dezano Toti Alonso, un hombre que ha tendido un puente entre el Real Manaus, club en el que milita actualmente, y los equipos de la comarca. Tras un año cerrado por la situación del país brasileño, ese puente se volverá a abrir estea año. Tres jugadores seleccionados en Manaos aterrizaron en los últimos días en Lalín. Tras más de 7.000 kilómetros de viaje entrenarán durante tres meses con el Lalín y el Bandeira.

El Real Manaus inició su relación con la comarca dezana en el año 2012, con su primera participación en el Torneo Internacional de la Escola de Fútbol Lalín. A partir de ahí, el club de la capital del Amazonas programó un viaje al año hacia España. Al año siguiente volvieron a aceptar la invitación pero en 2014 tuvieron que rechazarla debido al alto coste del viaje. Fue entonces cuando Toti Alonso decidió poner en marcha la Selectiva Internacional España, un proyecto que consiste en observar jugadores para venir a realizar pruebas en España, y donde la E.F. Lalín tuvo un papel fundamental.

En el primer año consiguieron entrenar en el Depor infantil, Ferrol juvenil e EF Lalín juvenil. Los años siguientes continuaron con EF Lalín y Conxo, logrando después repetir con la EF Lalín y SD Agolada. Los jugadores seleccionados en Manaos cruzaron el charco desde 2014 hasta 2017. El año pasado sin embargo, ese puente se cerró debido a la situación política-social que vivió Brasil. Este año consiguieron volver a organizar el viaje, con tres jugadores seleccionados, Thiago, Rickson y Kassia. Los tres llegaron ya a Lalín tras un viaje que los llevó por Sao Paulo y Madrid.

La novedad este año es la edad de los jugadores. En Brasil los sub-20 todavía forman parte de la cantera y los tres seleccionados rondan esa edad, por lo que no pueden entrenar con los juveniles. Según explicó Toti Alonso, el problema se solucionó gracias a la colaboración del Club Deportivo Lalín y del Bandeira, equipos con los que entrenarán los tres jugadores brasileños a lo largo de los tres próximo meses. Thiago y Rickson lo harán con los rojinegros, mientras que Kassia lo hará con los trasdezanos.

Toti Alonso tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que han colaborado desinteresadamente para que este proyecto de intercambio de jugadores se pueda realizar una vez más. "Tengo mucho que agradecer, especialmente a la EF Lalín por todos estos años abrazando mi proyecto desde la época en que yo formaba parte del cuerpo técnico en la categoría alevín. Gracias por darme la oportunidad de empezar a entrenar mientras me formaba como entrenador, así como por la invitación al Torneo Internacional con Javier Ferreiro a la cabeza, hasta hoy en día con Jose Manuel Vázquez y todo su equipo de trabajo. Igualmente a Luis Pichel y la directiva de la SD Agolada, como hoy al CD Lalín y SD Bandeira por todo el apoyo dado", explicó el entrenador dezano.

Uno de los jugadores que entrenarán con el Lalín es Thiago Anjos (nacido en 1999). Ganador de la selectiva en 2015 viajó a la comarca dezana en 2016 y 2017. Disputó el campeonato Amazonense juvenil (sub 18) y juniores (sub 20) y participó del torneo internacional en Santa Catarina. Es un lateral o extremo izquierdo habilidoso con velocidad y regate. El otro es Rickson Magalhães (1999). Ganador de la selectiva en 2017, disputó el Campeonato Gaúcho sub 20 y Sub 17 / Copa Serrana sub17 / Copa Três Coras sub 17 y Campeonato Municipal sub 17. Juega en el medio campo, creativo o de segundo delantero. Y por último está Kassia Silva (1998). Disputó el campeonato Amazonense Femenino profesional (serie B) y realizó dos intercambios en Puerto Montt (Chile). Juega de extremo o delantera.

Alonso destacó en la selección de ese año la presencia por primera vez de una chica. Se trata de una jugadora con una gran proyección y que ya entrenó en dos ocasiones con equipos chilenos. En su caso decidieron ofrecerle una invitación personal. Thiago es la tercera vez que viene y Rickson se estrena. No podrán sin embargo jugar partidos ni con el Lalín ni con el Bandeira, ya que no se les puede tramitar una licencia.