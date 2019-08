El Estradense alza el telón frente al reforzado Compos

Club Deportivo Estradense y Sociedad Deportiva Compostela disputan esta noche en A Estrada el primer partido oficial de la temporada correspondiente a los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Real Federación Española de Fútbol. El propio técnico local, Alberto Mariano, declaraba ayer que "yo creo que es de lo más serio que nos vamos a encontrar en pretemporada. Ellos son un gran equipo al que conocemos bien y es un partido bonito para ver. Es quizás de los que menos probaturas puede tener y nos gustaría ganarlo, evidentemente". Mariano reconoció que "tengo una idea de cómo jugar al Compos porque conozco bien esa casa y sí tengo una idea de cómo les quiero jugar. De todas formas, hay que hacer cierto reparto de minutos".

En lo que respecta a la convocatoria, en principio entre los locales siguen de baja los lesionados Fafú, Samu y Jorge. Otro que no estará en el partido de presentación del Estradense es el brasileño Rodrigo, que todavía no ha llegado a España por no haber resuelto a tiempo sus problemas con el visado de residencia. Así las cosas, el Estradense se las verá ante un Compostela que "ha ajustado más la plantilla que otras temporadas en el sentido de que tienen gente de empaque y de experiencia. Es un equipo muy compensado y un cuerpo técnico con continuidad y profesional. Creo que este año tiene un equipo muy, muy bueno", añadió Mariano. En este sentido cabe destacar que los de Santiago se han reforzado este año con hombres como Pato Guillén, David Soto, Gabi Palmás, Baleato, Hugo Sanmartín, Rodri, Pablo Antas y Jimmy. Además, los canteranos Pedro Leis, Álex Díaz, Yoseban Montoto, Manu Rial Cristian Fernández y Andrés López completarán la convocatoria confeccionada por el entrenador visitante Yago Iglesias.

Alberto Mariano también indicó ayer que "hay que ser consciente de que si con algún equipo se puede perder en Tercera, desde luego el Compos será uno de ellos" para subrayar la entidad el rival. El técnico también apuntó que "cuando hay gente en el campo el equipo cambia. Para nosotros todo cambia porque hay motivación, las piernas andan más y, además, insisto en que es un partido bonito para crear afición porque no hay tantos equipos como parece en Tercera para jugar el balón y el Compostela es uno de ellos". Así que, todo hace pensar que esta noche las gradas del Novo Municipal presentarán un buen aspecto para presenciar la puesta de largo en casa de los de Alberto Mariano.