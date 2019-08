Pleno del Fmsport Silleda en el torneo de Pontevedra

Los silledenses Agustín Fernández y Vanessa García, jugadores del Fmsport Silleda, se proclamaron campeones en la segunda categoría absoluta de Torneo Audi Selection Plus Vepersa Pontevedra de pádel disputado el pasado fin de semana en la capital de la provincia. Fernández y García participaron en una competición que reunió a más de 140 parejas y que suele ser la más esperada del verano gallego para los amantes del pádel. La tercera edición del Torneo Audi Selection Plus Vepersa Pontevedra tuvo lugar en las instalaciones del School Pádel Center pontevedrés donde tanto Fernández como García no encontraron rival.