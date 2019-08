César Iglesias seguirá en el Iberconsa

El Iberconsa Amfiv renueva la confianza en su cuerpo técnico, que se ha convertido en las últimas campañas en uno de los principales activos del club vigués. Los resultados conseguidos con los escasos recursos que el limitado presupuesto que la entidad dirigida por José Antonio Beiro puede ofrecer -uno de los más bajos si no el más bajo de la División de Honor- eran el mejor aval para que el presidente del Iberconsa Amfiv no albergase duda alguna sobre la continuidad del grupo de trabajo formado por César Iglesias, Pablo Alonso y, desde que la pasada campaña colgara la silla, el ex jugador Santi Comesaña. La predisposición de los técnicos para seguir formando parte de la familia del Iberconsa Amfiv era total con lo que el acuerdo se convirtió una campaña más en una mera formalidad a la espera de confirmar primero la continuidad del patrocinador y la viabilidad económica del proyecto.

"Queríamos que siguieran y ellos querían seguir así que la cosa estaba clara aunque primero teníamos que cerrar otros temas y asegurar que íbamos a poder salir a competir antes de sellar el acuerdo. Las condiciones económicas no fueron nunca un problema porque tanto César como Pablo y Santi son ya algo más que nuestros entrenadores, forman parte del club y son plenamente conscientes de nuestra situación al igual que nosotros sabemos que no están aquí por dinero ya que con total seguridad podrían ganar más en prácticamente cualquier otro club. Es la amistad y el cariño a todo lo que significa el Iberconsa Amfiv lo que nos permite el lujo de seguir contando en el club con dos técnicos del prestigio y la calidad de César Iglesias y Pablo Alonso que, además, están ayudando a Santi en sus inicios como entrenador", explica Beiro.

Mientras, el máximo responsable de ese cuerpo técnico, el vigués César Iglesias, destaca también como uno de los factores clave para su continuidad en la entidad la "estabilidad": "La posibilidad de seguir con el proyecto que tenemos e intentar seguir mejorando y progresando año a año, en la línea de estas últimas temporadas. La idea es continuar ayudando al club en este proceso como hicimos desde que Chechu se hizo cargo del club tras fallecer Pablo Beiro".

A pesar de que el acuerdo se acaba de concretar, Iglesias trabaja ya desde hace tiempo en la posible confección de la nueva plantilla, presentando diversas opciones siempre teniendo en cuenta la limitación presupuestaria a la que se ve obligado a ceñirse. "Nuestra idea, como siempre, es mantener el grueso del equipo, hacer pocos cambios y los retoques imprescindibles. Nuestra intención es no repetir puntuaciones como nos sucedió los últimos años para que no haya jugadores que prácticamente se queden fuera de un rol", resalta el técnico vigués, quien añade que "lo ideal sería tener un par de rotaciones. A poder ser, una donde podamos tener a cuatro jugadores que puedan defender a jugadores de tamaño ya que la liga se ha transformado en eso, todos los equipos tienen mucho tamaño y físico. Además, nos gustaría mantener la clásica rotación de cuatros y unos que es muy competitiva y que nos ha dado muchas cosas en todos estos años. Con esa estructura fuimos el equipo revelación de la División de Honor, campeones de Europa? nos lo dio todo. Si a eso le podemos añadir una segunda rotación que nos dé nivel, sería estupendo".

Todavía es muy pronto para hablar de objetivos, metas o expectativas. "Es una incógnita cada año. La verdad es que no espero nada en particular. Es muy difícil intentar pronosticar dónde vamos a estar en la clasificación porque la liga está muy igualada pero hay que tener siempre en cuenta que somos uno de los presupuestos más bajos de toda la División de Honor", puntualiza César Iglesias.

Por esto, el entrenador del Iberconsa Amfiv resalta que "para nosotros es fundamental empezar en una muy buena dinámica como hicimos la temporada pasada, en la que firmamos una primera vuelta buena. Eso nos permitió al final mantener la categoría a pesar de que bajamos un poco en la segunda vuelta. Para eso, es básico hacer una buena pretemporada y llegar al comienzo de la liga con un buen nivel y ver si somos capaces de no hacer grandes cambios en la plantilla y aprovechar esa continuidad del proyecto para sacar partidos al inicio".