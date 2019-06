Iván Ares recunca en el Rali do Cocido

Iván Ares y David Vázquez vencieron ayer en la edición 24+ del Rali do Cocido, quinta prueba del calendario CERA Terras Mundi, al volante de su Hyundai i20 R5 y ya lideran el campeonato de España de la especialidad. Para el piloto de Cambre es su segundo rallye dezano consecutivo tras sacar partido, ayer, del abandono de Pepe López y Borja Rozada cuando negociaban sobre el asfalto de la especial de Saborida. Segundos fueron Shurayén Pernía y Alba Sánchez a los mandos de la otra unidad oficial de la marca coreana que ayer hizo doblete. La tercera posición fue finalmente para Javier Pardo y Adrián Pérez con el primer Suzuki Swift R+ N5.

Pepe López se hizo muy pronto con el liderato del Rali do Cocido. El piloto madrileño, que marcó su único scratch en el tramo de Saborida, supo sacar provecho de un pinchazo de Ares en ese tramo para hacerse con una ventaja de 17,9 segundos sobre el piloto de Cambre. Mientras tanto, Pernía era tercero a 19 segundos del Citroën de López. Por detrás, Javier Pardo superaba a su compañero de equipo Joan Vinyes por tan sólo 1,3 segundos. Poco después, Javier Ramos Troitiño se salía de pista en O Couto dejando maltrecho el frontal del Peugeot 208 T16 R5, aunque pudo continuar en carrera. Tras pasar por las asistencias los pilotos repitieron los tramos de la matinal de la prueba. Fue entonces cuando Iván Ares y el estradense David Vázquez realizaron un magnífico tiempo en la segunda pasada por Silleda. Los del Hyundai i20 R5 marcaron scratch aventajando a Pepe López y Borja Rozada en 5,4 segundos, que mantenían el liderato con 12,5 segundos de ventaja. Acto seguido desde la radio del Rali do Cocido se anunciaba la neutralización del tramo de Silleda por la salida de pista de Miguel García y Laura Salvo que afortunadamente salieron ilesos del incidente.

Sin embargo, la noticia que convulsionó la carrera se produjo con el abandono de Pepe López y Borja Rozada por una salida de pista durante la segunda pasada por el emblemático tramo de Saborida. Los madrileños terminaron empanzados sin que nadie consiguiera devolverlos al asfalto. El suceso empezó a dejar expedito el camino de Ares y Vázquez hacia la consecución de su segundo Rali do Cocido consecutivo con un Hyundai.

Sucesión de scratch

Las especiales vespertinas comenzaron con un nuevo scratch para Iván Ares en Saborida que le ponía el rallye muy de cara. El piloto del Hyundai i20 R5 repitió el mejor tiempo para conseguir más de medio minuto de ventaja sobre Surhayén Pernía, ya segundo clasificado en ese instante de la carrera. Al mismo tiempo, Javier Pardo protagonizaba un espectacular trompo que, aunque no le impedía seguir tercero, hizo que Joan Vinyes se le acercara en la general a 5,9 segundos. La ligera lluvia que hizo acto de presencia no fue óbice para que Iván Ares siguiera sumando un scratch tras otro, mientras ningún piloto era capaz de hacer frente al ritmo impuesto por el de Cambre. Javier Pardo también tomaba ventaja sobre Joan Vinyes para llegar de manera más desahogada al final de la prueba. Los dos últimos tramos fueron un mero trámite para Ares y Vázquez, que se limitaron a gestionar de forma acertada la ventaja para sumar su tercera victoria de la temporada, segunda en el CERA Terras Mundi. El triunfo en el Rali do Cocido y los puntos del TC Plus les permiten hacerse con el liderato provisional del Estatal.

La ceremonia de triunfadores resultó todo un éxito junto a las inmediaciones de la casa consistorial lalinense. En ella participó, entre otros, el alcalde de Lalín José Crespo, que no fue el único político en dejarse ver ayer por la prueba dezana del CERA Terras Mundi. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa también estuvo en Lalín para presenciar el paso de los participantes en el tramo Rodeiro-Dozón con el que finalizaba el rallye. Otro de los que estuvieron en el acto de clausura fue José Vicente Medina, presidente de la Comisión de Rallyes de Asfalto de la Real Federación Española de Automovilismo, uno de los grandes valedores del Rali do Cocido.