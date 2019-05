La joven capitana de un equipo de futuro

Tamara Seijas es uno de los principales referentes del equipo absoluto del Coreti Balonmán Lalín. Las rojinegras siguen dando pasos firmes en la consolidación de un proyecto que cuenta con el empuje de la sección femenina en la base como principal punto de apoyo. Mientras llegan refuerzos desde abajo, el equipo absoluto lucha por alcanzar metas mayores. Las de Budi pelearon esta jornada por meterse en la fase de ascenso a Plata. La suerte sin embargo no acompañó al joven equipo lalinense, muy castigado por las bajas y condicionado por un irregular inicio. La capitana de ese equipo es una Tamara que, a pesar de su juventud, es una de las jugadoras con más experiencia. No es difícil de entender si se tiene en cuenta que la jugadora de mayor edad no supera los 25 años.