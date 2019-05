Galicia convoca a la lalinense Tamara Seijas para disputar el Cuatro Naciones

La Selección Gallega Absoluta ha convocado a la jugadora del Coreti Balonnán Lalín Tamara Seijas Fernández para participar en el torneo IV Naciones. Esta competición se celebrará el próximo sábado y domingo en Euskadi. Se trata de una cita en la que el combinado autonómico se medirá a las selecciones de Cataluña, Valencia y la propia Euskadi. Es la primera convocatoria por parte de la selección gallega absoluta a la joven jugadora lalinense de 21 años.

Tamara Seijas reconoció ayer su sorpresa por esta convocatoria por parte de la Absoluta. "No me lo esperaba ni de broma", afirmó. "Cuando me lo dijeron no sabía ni siquiera qué era ese campeonato del cuatro naciones", admitió. Tamara ya sabe lo que es ir con la selección autonómica. Lo hizo en varias ocasiones durante dos años de su etapara como juvenil. La central lalinense explicó que aquellas convocatorias ya la había pillado por sorpresa y esta todavía más al tratarse de una convocatoria absoluta y para disputar un torneo.

La jugadora señaló que una de las claves que explican esta llamada por Galicia es la ausencia de varias jugadoras importantes dentro del combinado. "Hay jugadoras que no pueden estar por diferentes motivos. Cecilia Cacheda, por poner un ejemplo, no puede ir. Eso abre la puerta a que entren jugadoras nuevas como yo", explicó.

Tamara cuenta además con un viejo conocido en el cuerpo técnico, el segundo entrenador Javier Luengo, quien fue su entrenador con la selección gallega juvenil. "Él me conoce y eso pudo influir", afirmó. Cabe recordar sin embargo que la jugadora lalinense viene de realizar una gran temporada con su equipo, el Coreti Lalín, y también en el pasado Campeonato de España Universitario, en el que se llevó la victoria con la selección creada en la Universidad de Vigo.

La central se reencontrará en el combinado con algunas viejas conocidas, jugadoras con las que compartió vestuario en el Seis do Nadal en la que fue su única temporada en División de Plata. Tamara realizará mañana su primer entrenamiento con la selección gallega y el viernes parte hacia Elgoibar. El torneo se disputará el sábado y el domingo.