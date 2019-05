La décima edición de la Galo Cup decide el nombre del ganador

La X Galo Cup conocerá esta tarde a su ganador tras la disputa de su fase final. El torneo alevín de Vila de Cruces ya vivió ayer sus prolegómenos con una recepción oficial en el Auditorio Xosé Casal a los equipos participantes. En ella, representantes municipales y de la organización obsequiaron a los equipos con un recuerdo y les dieron la bienvenida a la localidad.

Cabe recordar que el Cruces jugará finalmente su torneo encuadrados en el Grupo D junto a Real Betis Balompié, Sporting Club de Portugal y Asociación Deportiva Vila do Corpus de Ponteareas. El Cruces arrancará la competición a las 11.15 horas, en el campo 2, frente al Sporting de Portugal, continuará midiéndose al Betis a las 12.55 horas, en el campo 1, y finalizará la fase de grupos a las 16.15 horas, en el campo 2, contra el Vila do Corpus. Los cuartos de final de la competición cruceña arrancarán a las 16.45 horas, las semifinales están fijadas para las 18.10 horas, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará a partir de las 18.50 horas, y la gran final a las 19.30 horas, a la que seguirá la ceremonia de entrega de trofeos.

La Galo Cup de 2019 volverá a reunir sobre la hierba sintética de O Camballón a algunas de las mejores canteras de España y Portugal. Así, en el Grupo A jugarán un combinado del Sport Lisboa y Benfica, Real Valladolid, Cristo de la Victoria Sociedad Deportiva de Vigo y Atlético Cuntis. En el Grupo B, por su parte, se verán las caras Real Club Deportivo de La Coruña, FC Porto, Escuela de Fútbol Portero 2000 de Pontevedra y Unión Deportiva Santa Mariña de Vigo. En el Grupo C aparecen Real Sporting de Gijón, Real Club Celta de Vigo, Victoria FC de Santiago y Club Deportivo Lugo. Esta prevista la afluencia de numeroso público al Municipal cruceño en una jornada donde la previsión meteorológica prevé buen tiempo. Este año no hay posibilidad de revalidar el título porque el Santiago FC no compite.