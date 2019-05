Álex Marque: "Estoy muy tranquilo porque sé que no hice nada incorrecto"

El periódico portugués Record revolucionó ayer el ciclismo portugués y español con una noticia que pronto dio el salto a las principales cabeceras de España. Según esta información, el ciclista estradense del Sporting Tavira y el español del W52-Porto Raúl Alarcón han presentado valores anómalos en su pasaporte biológico, lo que podría indicar un posible caso de dopaje. El diario portugués lo avanza según informaciones de la Agencia Antidopaje Portuguesa (ADOP). Las reacciones no se hicieron esperar, al tratarse de dos ciclistas con un gran currículo y cabezas visibles de dos de los principales equipos de Portugal. En el caso de Alarcón se trata además del campeón de las dos últimas ediciones de la Volta a Portugal, una ronda que también ganó el estradense en 2013 en un triunfo que se vio ensombrecido por una investigación por dopaje que finalmente quedó archivada.

La noticia publicada por Record pilló a Álex Marque de vacaciones con su familia en Punta Umbría. El ciclista estradense atendió desde allí a FARO tras su entrenamiento diario y lo hizo con una mezcla de tranquilidad y al mismo tiempo de frustración por lo que calificó como un "circo". "Estoy muy tranquilo porque sé que no hice nada incorrecto pero es algo que duele y que te afecta a nivel personal, a mi familia y a mi equipo", lamentó el ciclista de 37 años.

Marque se mostró sorprendido porque una noticia así saltase a la luz y recordó que el tener un resultado anómalo no es indicativo de nada y que no ha recibido ningún tipo de notificación oficial. "Un pasaporte biológico es solo un perfil con unos valores. Si alguno de esos valores sube o baja mucho se investiga el por qué. Esos cambios pueden ser sin embargo por causas naturales, como una concentración en altitud o una deshidratación, por ejemplo", argumentó al tiempo que pidió "respeto" por él y por su familia.

"Todo esto no tiene ni pies ni cabeza", afirmó en este sentido. "Esto ya lo viví una vez y ahora no puedo volver a pasar por lo mismo", añadió al tiempo que lamentó la "falta de tacto" de los organismos y la prensa por publicar algo así. "Estas cosas tienen que anunciarse cuando se acaba el proceso y se demuestra que hay algo pero aquí no hay nada", explicó.

Marque, que ya ha puesto el caso en manos de su abogado, explicó que no ha recibido ningún aviso al respecto y que no pesa sobre él ningún tipo de sanción. Por este motivo, continúa con sus entrenamientos con la vista puesta en su próxima competición, el Grande Premio Jornal de Noticias, que tendrá lugar dentro de dos semanas. El estradense también ha recibido el apoyo de su equipo, el Sporting-Tavira.