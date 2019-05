Álex Marque: "Esto no tiene ni pies ni cabeza"

El ciclista estradense Álex Marque se ha visto hoy en el ojo del huracán. La noticia publicada por el diario portugués Record sobre un resultado anómalo en su pasaporte biológico y en el del ciclista del W52- Porto, Raúl Alarcón, ha saltado a todos los medios españoles envuelto en la sombra del dopaje. La noticia pilló al ciclista del Sporting Tavira en Punta Umbría, donde se encontraba pasando unos días con su familia. "Estoy tranquilo porque no hice nada incorrecto pero es algo que te duele y que te afecta, tanto a mí, como a mi familia como a mi equipo", afirmó molesto con todo lo publicado. "Los organismos y la prensa deberían tener más tacto porque todo esto no tiene ni pies ni cabeza", manifestó.

Marque se mostró sorprendido porque una noticia así saltase a la luz y recordó que el tener un resultado anómalo no es indicativo de nada y que no ha recibido ningún tipo de notificación oficial. "Un pasaporte biológico es solo un perfil con unos valores. Si alguno de esos valores sube o baja mucho se investiga el por qué. Esos cambios pueden ser sin embargo por causas naturales, como una concentración en altitud o una deshidratación, por ejemplo", argumentó al tiempo que pidió "respeto" por él y por su familia.