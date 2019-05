El Atletismo A Estrada mejora marcas en el Pérez Rivera, Balaídos y el CGTD

Fin de semana intenso y productivo para los corredores del Atletismo A Estrada que se repartieron entre Lugo, Vigo y Pontevedra. En todos los casos se consiguieron mejorar muchas marcas por parte de los atletas estradenses. Así, en el Estadio Gregorio Pérez Rivera de Lugo y en el vigués de Balaídos destacaron los 300 vallas tanto de Sonia Rivadulla como de Martín Ruibal, los mil metros lisos de Roi Diéguez, los 300 de Eva Gil y Semahegn Alonso y el lanzamiento de jabalina de Martín Ruibal. Además, Laura Carracedo se estrenó en los 1.500 obstáculos quedándose a un suspiro de la mínima para el campeonato de España de la modalidad. También compitió por vez primera Irune Nieto como velocista en los 300 metros lisos mostrando una gran fuerza, pero con poca falta de gestión debido a su bisoñez.

Por otro lado, el domingo los integrantes del Atletismo A Estrada viajaron hasta la capital de la provincia para disputar una nueva jornada del Xogade en las pistas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra. Los Sub 10 que participaron fueron Antón y Xurxo Vázquez, Iago Mosquera, Noa Barros y Carla Pintor. También en este caso todos ellos lograron mejorar sus tiempos en velocidad, medio fondo y lanzamiento de pelota, algo que se lo toman todavía como un juego, según indican desde el club. El próximo sábado la cita será en el Gallego en pista al aire libre Sub 16 y Sub 18, donde hay opciones de podio.