La Federación Gallega de Rugby ha convocado a media docena de jugadoras del Coreti Rugby Lalín femenino para sus próximas concentraciones. Por un lado, las sénior Beatriz Ledo y Tania Martínez estarán en el segundo entrenamiento previo al Nacional de rugby a siete, en Ribadeo el día 29. Y por otro, las Sub 18 Noa Faílde, Míriam Martínez y Lucía Caballero, y la Sub 14 Sofía Vilar harán lo propio en la concentración del Manuel Anxo Cortizo en la modalidad de Rugby Seven.