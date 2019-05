Vuelta al lugar de los hechos

El triatlón de Pamplona tiene algo especial para el estradense Cristóbal Dios. Allí, hace ahora un año, logró lo que siempre ha calificado como el mayor triunfo de su carrera. El estradense regresará mañana al lugar de los hechos, aunque tendrá muy complicado repetir hazaña.

Cristóbal Dios disputará mañana una competición especial, el Triatlón de Pamplona, una cita y un lugar donde el año pasado consiguió una de las victorias que más lucen en su palmarés. "He disputado Europeos y Campeonatos de España y vencido en otros triatlones pero ninguno tan especial como este", reconoce el estradense de camino hacia Pamplona. Dios sabe que no tendrá nada fácil, ni siquiera estar en el podio, pero eso no evita que se sienta nervioso por volver al lugar de los hechos.

"El día anterior estuve a punto de no tomar la salida porque no me encontraba bien", recuerda el estradense al hablar de su victoria en 2018. Aquellas malas sensaciones quedaron en el olvido en una carrera en la que todo salió perfecto. Un año después, Cristóbal Dios llega a Pamplona con la moral alta. El segundo puesto del pasado domingo en el Triatlón de las Azores ha dado la razón al trabajo realizado hasta ahora y a los buenos ritmos que estaba marcando en los entrenamientos. "Ese segundo puesto ha sido un plus de motivación".

La carrera dará comienzo en un horario poco habitual, las 14.00 horas, y cuenta con un trazado idéntico al del 2018. La natación es en un pantano a 50 kilómetros del centro. Esa distancia se recorre en bicicleta, aunque ruteando por zonas de mucho repecho. El viento además suele poner las cosas difíciles en el tramo final al soplar en contra. Luego llega "la carrera a pie más bonita de España", por el centro de Pamplona y recorriendo calles míticas siempre llenas de aficionados.

Dios destacó sin embargo que la subida de premios ha atraído a algunos de los mejores especialistas de España. "Pelearé por todo pero sé que estar entre los cinco mejores sería un éxito".