La renovación de Pablo Cacheda en el Lalinense, solo pendiente de la plantilla

La directiva del Balonmán Lalín y el técnico Pablo Cacheda mantuvieron en los últimos días una reunión para abordar la renovación del hombre que llevó al equipo a sumar trece victorias en los últimos trece partidos de la pasada temporada, una racha que dejó a los rojinegros muy cerca de disputar la fase de ascenso. Desde el club ya mostraron su deseo de que el joven entrenador continuase al frente del equipo la próxima temporada, una opción que el propio Cacheda ha visto con buenos ojos. El acuerdo entre ambas partes es total, aunque solo falta un punto por cerrar. Cacheda quiere reunirse con los jugadores para tener también su respaldo en esta importante decisión.

"Mantuvimos una reunión en la que no hubo problemas por ninguna parte. Todo queda ahora pendiente de hablar con la plantilla. Queremos conocer cómo vieron el final de temporada y su opinión sobre la siguiente", explicó Cacheda. "Si todo va bien no debería haber problema para cerrar la renovación", añadió.

El entrenador dezano considera importante ese respaldo por parte de la plantilla, a la que además quiere presentar algunos cambios que desea introducir con respecto a la temporada pasada. "Llegué al puesto hace tres meses en una situación que no era la idónea. A partir de ahí se intento hacer el mejor final posible de temporada. Ahora sin embargo, empezando ya desde el principio, hay algunas cosas que me gustaría cambiar. Prefiero hacerlo así para que luego no haya malos entendidos. Quiero ver como responden. Esto es el Balonmán Lalín. Aquí todos debemos remar en la misma dirección", afirmó el entrenador dezano al analizar ya la próxima temporada.

Estos contactos con la plantilla también servirán para ir perfilando al equipo de cara a la campaña 2019-20. Cacheda ya piensa en ese plantel y las cuentas a estas alturas no salen. Con la llegada al primer equipo de juveniles como Roi, Brais o Rubén, sumadas a las del actual plantel, las fichas se dispararían hasta las 21 o 22, muy por encima de las 18 permitidas. Cacheda señaló que deben ver qué es lo que quieren hacer todos los jugadores para la próxima temporada y también los exjuveniles, con sus compromisos estudiantiles como condicionante en estos momentos.