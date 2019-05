Cristóbal Dios participa el domingo en el Triatlón de las Islas Azores

El estradense Cristóbal Dios regresará el próximo domingo a la competición con su participación en el Triatlón Islas Azores. Será la primera vez que el deportista partipe en esta prueba, un incógnia para él tanto por su trazado como por los rivales a los que tendrá que enfrentarse. Su objetivo sin embargo es dejar atrás las malas sensaciones que lo acompañaron en el pasado Triatlón de Gran Canaria.

En su última competición el estradense vio condicionada su actuación por unos problemas gástricos que estuvieron cerca de hacerlo abandonar. En los últimos días se ha sometido a varias pruebas médicas para intentar determinar un problema que no es nuevo para él. Estas pruebas han descartado uno de las hipótesis, que fuese celíaco. Está todavía a la espera de saber el resultado de otras varias que le realizaron. "Es algo frustrante porque ves como una una carrera queda condicionada por algo que no tiene que ver con la preparación. Es algo que no funciona bien ahí dentro pero no sé lo que es", afirmó el estradense de camino ya hacia las Azores.

Dios tendrá pocos días para recuperarse de esta competición ya que solo seis jornadas después, el sábado día 18, participará de nuevo en el triatlón de Pamplona. El estradense regresa de esta manera a la prueba donde hace un año logró la que el mismo califica como "la victoria más importante de su carrera". En esta ocasión sabe sin embargo que el reto será mayor, ya que el nivel de los participantes es todavía más alto en la edición de este año.