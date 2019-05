Mariano querría dirigir en Tercera al CD Estradense

Alberto Mariano estaría encantando de entrenar al Club Deportivo Estradense en su vuelta a la Tercera División. El técnico manifestaba ayer al respecto que "es un poco pronto aún para decidir nada. Primero hay que ver los objetivos que se marca el club, aunque ya me han dicho que tenemos que empezar a planificar. No soy desagradecido y no me puedo olvidar de la gente que me ha ayudado, y el Estradense me ayudó. Está claro que la primera opción siempre van a ser ellos. Además, justamente en Tercera no tengo experiencia. Tengo en Segunda B, en Preferente, en División de Honor Juvenil y también en Nacional e internacional en China. Claro que me gustaría entrenar en Tercera o más arriba, y si puede ser con el Estradense mejor".

Por lo que respecta a la holgada victoria en Os Carrís, el técnico rojillo señaló que "la verdad es que habíamos planteado un partido para que el Barbadás no nos hiciera daño. A partir de los diez primeros minutos ajustamos un poquito más, empezamos a tener más balón y crear ocasiones. Sinceramente fuimos merecedores de ese resultado y quizás un poquito más amplio". Mariano tampoco contaba con conseguir el objetivo tan pronto: "A falta de tres jornadas estar matemática ascendido era demasiado optimista. Esperábamos acabar bien después de la altísima puntuación conseguida en la segunda vuelta, pero la verdad es que el equipo lleva dos meses rayando a un muy buen nivel", apostilló.

Dedicatorias

Sobre su primer pensamiento tras el ascenso, Mariano dijo que "pensé en la gente que está a mi lado. Nosotros cuando nos dedicamos a esto del fútbol le restamos muchísimo tiempo a la gente que está con nosotros. Cuando estamos mal son los que nos aguantan. Tienen pocos beneficios y muchos inconvenientes. Además, cuando tú lo pasas mal ellos también sufren". Y se lo dedica a " toda la gente que ha creído en nosotros y que nos ha apoyado. Toda la junta directiva y los que aguantan todo el año y los futbolistas porque nosotros dirigimos la orquesta pero los que tocan son ellos. Creo que estos chicos se merecen el reconocimiento de todos. Seguiremos compitiendo, aunque sólo sea por el escudo".