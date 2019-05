El Balonmán Lalín ofrecerá a Pablo Cacheda un año más

El Club Balonmán Lalín le pedirá a Pablo Cacheda que siga la próxima temporada llevando las riendas del primer equipo. Aunque todavía no hay nada decidido, todo parece indicar que tanto la entidad que preside Mario López como el técnico llegarán a un rápido acuerdo si es que se toma la decisión. Al cierre de esta edición la directiva del conjunto del Arena permanecía reunida para tratar entre otros este asunto. El entrenador rojinegro que todavía se está preparando para obtener el título nacional, valoraba ayer a través de las redes sociales la campaña indicando que el del sábado en Lavadores fue un "final de temporada con sabor agridulce con 13 partidos y 13 victorias pero a las puertas de conseguir el sueño. Simplemente gracias a todos por el apoyo pero sobre todo a los jugadores, cuerpo técnico y club por confiar. Llegará el día en que volvamos a entrar en ese playoff de ascenso, no me cabe la menor duda".

Valentía

De entre todas las razones que han valorado los dirigentes del Balonmán Lalín para ofrecer a Cacheda su continuidad destaca la empatía mostrada por el entrenador con el equipo. La directiva ha sabido reconocer la valentía de un deportista que acaba de abandonar la práctica del balonmano al más alto nivel, aceptar la responsabilidad de dirigir al equipo de su vida y, sobre todo, saber ponerse al otro lado de la barrera para ver los toros después de la rocambolesca marcha de Milucho. El hecho de que Cacheda tuviera fresca aún su condición de balonmanista y que conociese a la totalidad del plantel del Lalinense han contribuido a que el equipo se comportara como una piña dentro y fuera del 40x20. Ahora es el propio técnico el que tendrá que decidir si sigue o no llevando el timón de la nave rojinegra. Salvo sorpresa, seguro que aceptará renovar una temporada más con los del Arena.

En otro orden de cosas, ya están a la venta las tarjetas para asistir a la tradicional cena de confraternidad de fin de temporada del club, que este año llega a su undécima edición. La cita será este viernes, a las 22.00 horas, en el polideportivo municipal con dos menús distintos. El que tiene por precio 15 euros incluye jamón asado, rollo de carne, carne a la brasa estilo Adelán, ensalada, patatas, sobremesa, café, vino y refrescos. El otro menú cuesta euros y está compuesto por pizza, hamburguesa completa de pollo, helado, agua y refrescos. Los menores de 5 años podrán asistir de forma gratuita, y las invitaciones se pueden retirar antes del jueves en el Bar Niza y el Café Camilo. Como viene siendo habitual, se espera una gran afluencia de público al ya clásico ágape rojinegro.